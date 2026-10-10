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Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols

Un punto per i leventinesi, sconfitti alla Gottardo Arena per 2-1 dopo il supplementare
Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols
Un punto per i leventinesi, sconfitti alla Gottardo Arena per 2-1 dopo il supplementare
National League10.10.2026
Ambrì
1 - 2
Berna
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - L'Ambrì non è riuscito a ritrovare il successo alla Gottardo Arena, arrendendosi al Berna per 2-1 dopo i supplementari. Per i biancoblù - ancora senza Heed ma con Pestoni confermato nello schieramento - è la quarta sconfitta consecutiva davanti al proprio pubblico, dove continuano a faticare. Anche stasera i leventinesi hanno alternato ottime fasi di gioco a momenti decisamente meno brillanti.

Nel primo tempo, chiuso a reti inviolate, i padroni di casa hanno avuto due grandi occasioni per sbloccare il risultato. La prima al 13', quando De Luca, da posizione ravvicinata, non è riuscito a superare Von Burg. La seconda nel finale di frazione, con Heim che, in inferiorità numerica, ha sprecato un invitante faccia a faccia con il portiere avversario.

Al 24' Ritzmann ha fatto tremare la porta di Wüthrich, colpendo l'incrocio dei pali. Due minuti più tardi, in 5 contro 3, Joly ha meritatamente portato avanti i leventinesi con un preciso tiro di polso, subito dopo un ingaggio vinto. Il Berna ha però risposto a sua volta in superiorità numerica, sfruttando una penalità per cambio scorretto dell'HCAP: Merelä ha battuto Wüthrich con una deviazione, firmando l'1-1.

Nonostante avesse giocato anche ieri, a differenza dell'Ambrì, nel terzo tempo il Berna è sembrato avere molta più benzina nel serbatoio. Gli Orsi hanno sfiorato a più riprese il 2-1, ma un grande Wüthrich ha tenuto a galla i biancoblù con una serie di parate decisive.

Si è così arrivati al secondo overtime stagionale per i leventinesi, conclusosi con una beffa. Dapprima Heim ha fatto esplodere di gioia i tifosi biancoblù, ma la rete è stata annullata per un precedente fuorigioco. Una manciata di secondi più tardi, Abols ha regalato il punto aggiuntivo alla squadra di Serge Aubin, gelando la Gottardo Arena.

AMBRÌ - BERNA 1-2 d.s. (0-0, 1-1, 0-0, 0-1)
Reti: 26'56'' Joly (Schnarr, 5c3) 1-0; 34'42'' Merelä (Bemström, 5c4) 1-1; 64'53'' Abols (Ritzmann) 1-2.
Ambrì: P. Wüthrich; Pezzullo, Wüthrich D.; Kreu, Bachmann; Dotti I., Dotti Z.; Terraneo; Järventie, Schnarr, De Luca; Pestoni, Kodytek, Joly; Müller, Heim, Muggli; Landry L., Landry M., Borradori; Bosson.
Berna: Von Burg; Barandun, Mitchell; Lindholm, Dionicio; Rhyn, Balestra; Kreis; Alge, Aaltonen, Bemström; Müller, Baumgartner, Rohrbach; Marchon, Abols, Merelä; Ritzmann, Graf, Scherwey; Grossniklaus.
Penalità: 3x2' contro entrambe le squadre.
Note: Gottardo Arena, 6'667 spettatori. Arbitri: Gerber, Fonselius; Meusy, Cattaneo.

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CLASSIFICA
National League
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1Zurigo1027100422418
2Ginevra11217433294
3Friborgo11186538299
4Langnau11186541347
5Ajoie1117653538-3
6Ambrì1015542631-5
7Lugano10155536333
8Lausanne HC1115563438-4
9Berna9133526260
10Davos1113472731-4
11SC Rapperswil-Jona Lakers1111472842-14
12Zugo6103322148
13Bienne1010373135-4
14EHC Kloten109372237-15
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 10.10.2026 22:10
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