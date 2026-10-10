Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols

Al 24' Ritzmann ha fatto tremare la porta di Wüthrich, colpendo l'incrocio dei pali. Due minuti più tardi, in 5 contro 3, Joly ha meritatamente portato avanti i leventinesi con un preciso tiro di polso, subito dopo un ingaggio vinto. Il Berna ha però risposto a sua volta in superiorità numerica, sfruttando una penalità per cambio scorretto dell'HCAP: Merelä ha battuto Wüthrich con una deviazione, firmando l'1-1.

Nonostante avesse giocato anche ieri, a differenza dell'Ambrì, nel terzo tempo il Berna è sembrato avere molta più benzina nel serbatoio. Gli Orsi hanno sfiorato a più riprese il 2-1, ma un grande Wüthrich ha tenuto a galla i biancoblù con una serie di parate decisive.