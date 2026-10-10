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«Vogliamo ripartire subito forte»

Terminata la pausa delle Nazionali il Lugano è atteso da un ciclo intenso che prevede otto partite in un mese. Oggi si parte con il Lucerna. Croci-Torti: «Il campionato è una priorità».
«Vogliamo ripartire subito forte»
Ti-Press
di U. M.Inviato esterno
«Vogliamo ripartire subito forte»
Terminata la pausa delle Nazionali il Lugano è atteso da un ciclo intenso che prevede otto partite in un mese. Oggi si parte con il Lucerna. Croci-Torti: «Il campionato è una priorità».
Super League10.10.2026
Lugano
18:00
Lucerna
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Super League. Il Lugano capolista ospita oggi il Lucerna all'AIL Arena (ore 18.00). Reduci dal convincente 4-0 sul campo del Losanna, i bianconeri si preparano a un periodo intenso: otto partite in trenta giorni tra campionato, Coppa Svizzera e Conference League.

Mattia Croci-Torti ha fatto il punto sulla ripresa nella tradizionale conferenza stampa, affiancato da Albian Ajeti, al primo incontro con i giornalisti da quando veste la maglia bianconera.

Tre settimane per preparare la ripartenza
La pausa ha permesso allo staff di recuperare alcuni infortunati e migliorare la condizione fisica del gruppo. «Sappiamo quanto siano importanti queste otto partite in meno di un mese, perché possono determinare una parte della stagione», ha spiegato Croci-Torti. «Tutti si sono allenati nella maniera giusta e sanno di dover essere pronti».

L'amichevole persa contro l'Hellas Verona ha però evidenziato alcuni aspetti da migliorare: «Se non giochiamo al 100% con la nostra intensità, possiamo andare in difficoltà contro chiunque. Ci sono state cose che non mi sono piaciute ed è giusto sottolinearlo».

Il Lucerna e la difesa del primato
Il primo avversario sarà il Lucerna, sesto in classifica con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra di Jorg Portmann, reduce dal 5-1 inflitto al Grasshopper, rappresenta un'insidia soprattutto per le sue qualità offensive. «Sono una squadra di tutto rispetto, con giocatori che conoscono molto bene questo campionato e altri cresciuti nel proprio settore giovanile», ha sottolineato il tecnico bianconero. Hanno individualità importanti, soprattutto in attacco. Mi aspetto una partita non troppo chiusa, che si giocherà a viso aperto».

L'obiettivo resta difendere il primato e possibilmente allungare sulle inseguitrici: «Quando sei in alto, l'ultima cosa che devi fare è accontentarti. Siamo primi, ma non dobbiamo compiacerci di questa situazione. Dobbiamo continuare a spingere, cercare di aumentare il distacco e dare un'ulteriore accelerata».

Rientrano i nazionali, Behrens e Steffen a disposizione
Buone notizie arrivano dall'infermeria: i quattro nazionali Alioski, Delcroix, Karimov e Moncada sono rientrati senza problemi fisici. Anche Behrens e Steffen sono nuovamente disponibili, pur non avendo ancora ritrovato il pieno ritmo partita.

Giovedì prossimo il Lugano affronterà la Stella Rossa in Europa, ma Croci-Torti non farà calcoli: «Il campionato è una priorità. Domani (oggi per chi legge, ndr) giocheranno quelli che ritengo più pronti e più forti per affrontare il Lucerna, senza pensare alle partite successive».

Ajeti: «Ho fatto un grande passo avanti fisicamente»
Tra i giocatori che hanno beneficiato maggiormente della pausa c'è anche Albian Ajeti, che ha potuto lavorare sulla condizione fisica e sull'inserimento nei meccanismi della squadra.

«Penso di aver fatto un grande passo avanti dal punto di vista fisico. Abbiamo sfruttato molto bene questo periodo, con tanti allenamenti e partite di preparazione. È stato importante non soltanto per me, ma per tutta la squadra».

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano92581027720
2Young Boys919540311813
3Sion91961223149
4Basilea91341417170
5S.Gallo9134141619-3
6Lucerna9123331718-1
7Zurigo9113241420-6
8Servette9103151113-2
9Thun9103151523-8
10Grasshopper982251324-11
11Vaduz962071821-3
12FC Lausanne-Sport96135715-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 10.10.2026 07:10
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