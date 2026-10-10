«Vogliamo ripartire subito forte»

Tre settimane per preparare la ripartenza

La pausa ha permesso allo staff di recuperare alcuni infortunati e migliorare la condizione fisica del gruppo. «Sappiamo quanto siano importanti queste otto partite in meno di un mese, perché possono determinare una parte della stagione», ha spiegato Croci-Torti. «Tutti si sono allenati nella maniera giusta e sanno di dover essere pronti».

L'amichevole persa contro l'Hellas Verona ha però evidenziato alcuni aspetti da migliorare: «Se non giochiamo al 100% con la nostra intensità, possiamo andare in difficoltà contro chiunque. Ci sono state cose che non mi sono piaciute ed è giusto sottolinearlo».