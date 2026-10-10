«Vogliamo ripartire subito forte»
Terminata la pausa delle Nazionali il Lugano è atteso da un ciclo intenso che prevede otto partite in un mese. Oggi si parte con il Lucerna. Croci-Torti: «Il campionato è una priorità».
LUGANO - Dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Super League. Il Lugano capolista ospita oggi il Lucerna all'AIL Arena (ore 18.00). Reduci dal convincente 4-0 sul campo del Losanna, i bianconeri si preparano a un periodo intenso: otto partite in trenta giorni tra campionato, Coppa Svizzera e Conference League.
Mattia Croci-Torti ha fatto il punto sulla ripresa nella tradizionale conferenza stampa, affiancato da Albian Ajeti, al primo incontro con i giornalisti da quando veste la maglia bianconera.
Tre settimane per preparare la ripartenza
La pausa ha permesso allo staff di recuperare alcuni infortunati e migliorare la condizione fisica del gruppo. «Sappiamo quanto siano importanti queste otto partite in meno di un mese, perché possono determinare una parte della stagione», ha spiegato Croci-Torti. «Tutti si sono allenati nella maniera giusta e sanno di dover essere pronti».
L'amichevole persa contro l'Hellas Verona ha però evidenziato alcuni aspetti da migliorare: «Se non giochiamo al 100% con la nostra intensità, possiamo andare in difficoltà contro chiunque. Ci sono state cose che non mi sono piaciute ed è giusto sottolinearlo».
Il Lucerna e la difesa del primato
Il primo avversario sarà il Lucerna, sesto in classifica con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra di Jorg Portmann, reduce dal 5-1 inflitto al Grasshopper, rappresenta un'insidia soprattutto per le sue qualità offensive. «Sono una squadra di tutto rispetto, con giocatori che conoscono molto bene questo campionato e altri cresciuti nel proprio settore giovanile», ha sottolineato il tecnico bianconero. Hanno individualità importanti, soprattutto in attacco. Mi aspetto una partita non troppo chiusa, che si giocherà a viso aperto».
L'obiettivo resta difendere il primato e possibilmente allungare sulle inseguitrici: «Quando sei in alto, l'ultima cosa che devi fare è accontentarti. Siamo primi, ma non dobbiamo compiacerci di questa situazione. Dobbiamo continuare a spingere, cercare di aumentare il distacco e dare un'ulteriore accelerata».
Rientrano i nazionali, Behrens e Steffen a disposizione
Buone notizie arrivano dall'infermeria: i quattro nazionali Alioski, Delcroix, Karimov e Moncada sono rientrati senza problemi fisici. Anche Behrens e Steffen sono nuovamente disponibili, pur non avendo ancora ritrovato il pieno ritmo partita.
Giovedì prossimo il Lugano affronterà la Stella Rossa in Europa, ma Croci-Torti non farà calcoli: «Il campionato è una priorità. Domani (oggi per chi legge, ndr) giocheranno quelli che ritengo più pronti e più forti per affrontare il Lucerna, senza pensare alle partite successive».
Ajeti: «Ho fatto un grande passo avanti fisicamente»
Tra i giocatori che hanno beneficiato maggiormente della pausa c'è anche Albian Ajeti, che ha potuto lavorare sulla condizione fisica e sull'inserimento nei meccanismi della squadra.
«Penso di aver fatto un grande passo avanti dal punto di vista fisico. Abbiamo sfruttato molto bene questo periodo, con tanti allenamenti e partite di preparazione. È stato importante non soltanto per me, ma per tutta la squadra».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|9
|25
|8
|1
|0
|27
|7
|20
|2
|Young Boys
|9
|19
|5
|4
|0
|31
|18
|13
|3
|Sion
|9
|19
|6
|1
|2
|23
|14
|9
|4
|Basilea
|9
|13
|4
|1
|4
|17
|17
|0
|5
|S.Gallo
|9
|13
|4
|1
|4
|16
|19
|-3
|6
|Lucerna
|9
|12
|3
|3
|3
|17
|18
|-1
|7
|Zurigo
|9
|11
|3
|2
|4
|14
|20
|-6
|8
|Servette
|9
|10
|3
|1
|5
|11
|13
|-2
|9
|Thun
|9
|10
|3
|1
|5
|15
|23
|-8
|10
|Grasshopper
|9
|8
|2
|2
|5
|13
|24
|-11
|11
|Vaduz
|9
|6
|2
|0
|7
|18
|21
|-3
|12
|FC Lausanne-Sport
|9
|6
|1
|3
|5
|7
|15
|-8