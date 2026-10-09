Cerca e trova immobili
Segnalaci
I RACCONTI DELLA F1

C’era una volta la F1… e al Mugello è tornata a ruggire

Tra nubifragi, pensionati terribili e monoposto storiche: quando il passato torna a ricordarci cos’è la vera F1
C’era una volta la F1… e al Mugello è tornata a ruggire
C’era una volta la F1… e al Mugello è tornata a ruggire
Official photo_Montesinos Alexandre
di Michele Alippi
+5
C’era una volta la F1… e al Mugello è tornata a ruggire
Tra nubifragi, pensionati terribili e monoposto storiche: quando il passato torna a ricordarci cos’è la vera F1
SPORT: Risultati e classifiche

SCARPERIA E SAN PIERO - C’era una volta la F1. Eh sì, perché a volte basta un nubifragio per far venire a galla… le magagne. È successo in Malesia, dove l’acqua ha messo a dura prova la cosiddetta F1 elettrica. E noi nostalgici? Continuiamo a sperare che, prima o poi, la banda di ingegneri & company si metta una mano sul cuore e apra finalmente gli occhi. Magari tornando, almeno in parte, sui propri passi.

Nel frattempo, evviva Max, Lewis e Fernando. Insomma, per una volta i cosiddetti pensionati e prepensionati hanno saputo nuotare alla grande nel nubifragio. E tra loro c’è anche Kimi Andrea Antonelli, il ragazzino che, gara dopo gara, sta facendo innamorare tutti.

Come ormai sapete, non amo fare la cronaca del Gran Premio: quella la lascio volentieri ai soliti fenomeni da divano, pronti a dispensare sentenze qua e là. Io, cari amici, preferisco portarvi altrove. E, a proposito di occhi spalancati, questa volta vi porto al Mugello.

Nel weekend, infatti, è andata in scena la prima edizione ufficiale del Gran Premio Internazionale d’Italia, un appuntamento organizzato magistralmente da HVM Racing, realtà con vent’anni di esperienza nell’organizzazione di competizioni dedicate alle auto storiche e oggi protagonista di importanti eventi internazionali. Il Mugello ha risposto presente con la folla delle grandi occasioni e un’atmosfera d’altri tempi. E non poteva essere diversamente, visto che in pista sono scese monoposto capaci di far battere il cuore a chi la F1 l’ha vissuta, amata e magari anche un po’ rimpianta.

Un successo talmente importante, che Paolo Poli, anima e riferimento del circuito, ha confermato l’ottima riuscita della prima edizione, guardando già al futuro e annunciando un ruolo sempre più centrale dell’evento nel calendario del Mugello, subito dietro all’appuntamento annuale con la MotoGP.

E finalmente, verrebbe da dire. Perché al Mugello, per qualche ora, il tempo è sembrato tornare indietro. I più previdenti hanno dovuto procurarsi i mitici tappi per le orecchie, mentre i più temerari hanno semplicemente chiuso gli occhi, fatto un bel respiro e lasciato che fosse il sound dei motori delle F1 che furono a raccontare una storia.

E che storia. Questi eventi hanno un seguito pazzesco e sono tantissimi gli appuntamenti dedicati alle competizioni storiche sparsi per il Vecchio Continente. Non è soltanto nostalgia. È qualcosa di più profondo: per chi ama davvero il motorsport significa riaprire l’album dei ricordi, rispolverare emozioni e riscoprire un patrimonio che non dovrebbe mai essere dimenticato.

Perché, come ci ricorda una vecchia massima: non esiste il presente senza conoscere il passato.

Il mio voto alla prima del Mugello? 10 e lode. Senza discussioni.

Lasciamo quindi il Mugello con un pizzico di tristezza e torniamo alla F1 elettrica. Nel weekend si torna in pista a Singapore, una tappa che potrebbe essere decisiva, o poco ci manca, soprattutto per Kimi Andrea, che ormai vede il traguardo sempre più vicino.

E noi, in attesa di vivere un altro GP, cosa possiamo fare? Semplice. Pigiamo fortissimamente sul gas. Come sempre, amici miei. Alla prossima.

Vi aspetto sul canale ufficiale de “I Racconti della F1”, youtube I Racconti della F1 su YouTube

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
auto storicheeventi sportivif1kimi andrea antonellilewis hamiltonmax verstappenmichele alippimotorsportnostalgia f1
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
2 gior
5
29

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
21 ore

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
3 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
64

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
19 ore
101
287

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
159

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
7 ore
34
201

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
3 gior
12
39

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
1 gior
13
36

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
19

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
92
231

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
1 gior
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
5 ore
8
57

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
1 gior
50
127

«Un'altra volpe nel pollaio»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
2 gior
11
40

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
1 gior
22
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
3 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
1 gior
7
30

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
21 ore

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
3 gior
10
25

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
2 gior
13
26

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
200

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
7 ore
2
17

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
17 ore
12
48

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
6
54

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
19 ore

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
1 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
45
227

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
15 ore
2
22

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
1 gior
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
28

«Uno patetico, gli altri criminali»

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
2 gior
4
12

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
2 gior
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
2 gior
23
37

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
10

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
2 gior
12
18

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
3 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
1 gior
78
72

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
1 gior
1
14

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
1 gior
16
24

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
7 ore
22
36

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
23 ore
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
44

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
132

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
3 gior
99
132

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

ULTIME NOTIZIE SPORT
«Parleremo con Xhaka per definire insieme il futuro»
LIVE
NAZIONALE
11 min

«Parleremo con Xhaka per definire insieme il futuro»

Il Genoa perde entrambi i suoi svizzeri
LIVE
SPORT SPRINT

Il Genoa perde entrambi i suoi svizzeri

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
4 ore
7
47

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

Tre partite, mille motivi d'interesse
LIVE
NATIONAL LEAGUE
6 ore
3
6

Tre partite, mille motivi d'interesse

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»
LIVE
MOTOMONDIALE
15 ore
1
12

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»

«Non boicotteremo la sfida con Israele»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
17 ore
4
36

«Non boicotteremo la sfida con Israele»

Perché Fischer ha dovuto pagare una multa e Xhaka no?
LIVE
CALCIO/HOCKEY
19 ore
10
33

Perché Fischer ha dovuto pagare una multa e Xhaka no?

Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra
LIVE
HCL
22 ore
19
17

Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra

Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa
LIVE
CALCIO
22 ore
51
101

Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa

Sierre, orizzonte 2029 per la promozione
LIVE
SWISS LEAGUE
1 gior
2

Sierre, orizzonte 2029 per la promozione