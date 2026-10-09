C’era una volta la F1… e al Mugello è tornata a ruggire

E finalmente, verrebbe da dire. Perché al Mugello, per qualche ora, il tempo è sembrato tornare indietro. I più previdenti hanno dovuto procurarsi i mitici tappi per le orecchie, mentre i più temerari hanno semplicemente chiuso gli occhi, fatto un bel respiro e lasciato che fosse il sound dei motori delle F1 che furono a raccontare una storia.

