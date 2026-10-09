La Svizzera si scatena: Israele travolto 7-3 in una partita folle

Sul campo neutro di Mezőkövesdi (Ungheria) la Svizzera era partita bene, sbloccando il risultato al 14' con Geraldine Reuteler. Sei minuti più tardi, però, Sommer ha punito le elvetiche in contropiede, ristabilendo la parità. La stessa centrocampista ha poi completato la rimonta su punizione, conquistata dopo un'altra ripartenza, sfruttando le difficoltà della difesa svizzera e una Livia Peng tutt'altro che impeccabile. Per Israele, due tiri e due gol.