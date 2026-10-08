«Non boicotteremo la sfida con Israele»

Come riferito dalla federazione, il minuto di silenzio si è tenuto prima dell'allenamento di rifinitura, su iniziativa delle giocatrici e dello staff. «Con questo gesto la squadra vuole ricordare le vittime innocenti dei conflitti e delle guerre attuali nel mondo e lanciare un segnale per la pace, l'umanità e contro la violenza sui civili», si legge nella nota ufficiale.

La decisione è nata da un confronto interno all'inizio del raduno, quando la squadra ha discusso il particolare contesto delle due sfide. Come spiega la federazione, l'intenzione era esprimere vicinanza alle vittime senza compromettere la preparazione sportiva. Da qui la scelta di osservare un minuto di silenzio, pensato come «un segnale comune di compassione e rispetto».