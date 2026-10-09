TENNIS
Djokovic, brusco risveglio a Shanghai: eliminato all'esordio
Tre giorni dopo il suo titolo di Pechino il serbo è caduto contro Hubert Hurkacz nel secondo turno del Master 1000.
IMAGO/ZUMA Press Wire
Djokovic, brusco risveglio a Shanghai: eliminato all'esordio
Tre giorni dopo il suo titolo di Pechino il serbo è caduto contro Hubert Hurkacz nel secondo turno del Master 1000.
SHANGHAI - Brusco ritorno sulla terra per Novak Djokovic. Appena tre giorni dopo aver conquistato a Pechino il 102esimo titolo della sua carriera, il serbo è stato eliminato al suo esordio nel Masters 1000 di Shanghai.
Il 24 volte campione del Grande Slam, attualmente numero 8 al mondo, si è arreso al polacco Hubert Hurkacz (34 ATP) con il punteggio di 6-4, 6-3, salutando così il torneo cinese già al secondo turno.
Una battuta d'arresto che arriva nel pieno della corsa alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Djokovic punta infatti a conquistare uno degli otto posti disponibili per l'appuntamento che riunisce i migliori giocatori della stagione.
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