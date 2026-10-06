Titolo numero 102 per Djokovic
In avanti di un set, il serbo si è imposto in finale a Pechino dopo il ritiro di De Minaur
Vince anche Alcaraz.
In avanti di un set, il serbo si è imposto in finale a Pechino dopo il ritiro di De Minaur
Vince anche Alcaraz.
PECHINO - Novak Djokovic è tutt'altro che un tennista finito. A 39 anni il serbo ha conquistato a Pechino il 102esimo titolo della sua carriera. A 24 ore dal passaggio in finale, dopo che Daniil Medvedev era stato squalificato per aver colpito uno spettatore con una "pallinata", il successo è arrivato dopo il ritiro dell'australiano Alex de Minaur, suo avversario in finale, all'inizio del secondo set (il primo era andato a Nole per 7-6).
Il vincitore di 24 titoli del Grande Slam non si imponeva in un torneo dal novembre 2025, quando aveva trionfato ad Atene. Con il settimo titolo a Pechino in altrettante partecipazioni (34 vittorie su 34 partite!), Djokovic si è portato a una sola lunghezza dai 103 titoli di Roger Federer.
Dal canto suo Carlos Alcaraz ha conservato il titolo di Tokyo, battendo in finale il ceco Jiri Lehecka 7-6(4) 6-4. L'ultimo titolo dello spagnolo risaliva all'Atp 500 di Doha, a metà febbraio.