Titolo numero 102 per Djokovic

PECHINO - Novak Djokovic è tutt'altro che un tennista finito. A 39 anni il serbo ha conquistato a Pechino il 102esimo titolo della sua carriera. A 24 ore dal passaggio in finale, dopo che Daniil Medvedev era stato squalificato per aver colpito uno spettatore con una "pallinata", il successo è arrivato dopo il ritiro dell'australiano Alex de Minaur, suo avversario in finale, all'inizio del secondo set (il primo era andato a Nole per 7-6).