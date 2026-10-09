Il Genoa perde entrambi i suoi svizzeri
Sow e Meichtry si sono infortunati durante la pausa dedicata alle nazionali. Rinnovo ai Lions per Zümbuhl. Ritiro per Pfyl.
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GINNASTICA ARTISTICA - Dopo oltre 20 anni nella ginnastica artistica, Marco Pfyl dice addio alla carriera sportiva di alto livello. Il 28enne originario del Canton Svitto faceva parte della Nazionale svizzera dal 2017 e ha rappresentato il Paese ai Campionati europei e mondiali, oltre che in altre importanti competizioni internazionali. A mettere fine al suo percorso sono stati i ricorrenti problemi fisici, che lo hanno spinto a rinunciare all'attività agonistica.
Die ZSC Lions verlängern den Vertrag von Goalie Robin Zumbühl um zwei Jahre bis und mit Saison 2028/29 ✍️ https://t.co/0lnxBwAb8b https://t.co/QcBcOREOZn— ZSC Lions (@zsclions) October 9, 2026
NATIONAL LEAGUE - Il portiere Robin Zumbühl resta fedele ai Lions. Il 27enne ha infatti rinnovato per ulteriori due stagioni - fino al 2028/29 - il proprio accordo con lo Zurigo. Il numero 40 ha finora disputato 47 partite con la maglia dei Lions laureandosi due volte campione svizzero (2024 e 2025) e una volta campione d'Europa (2025). «Robin - ha precisato il Direttore sportivo Sven Leuenberger - ricopre in modo eccellente il suo ruolo di backup ed è proprio il sostegno che desideriamo. In passato, dal punto di vista statistico, è stato uno dei migliori portieri di riserva della lega grazie a una forte percentuale di parate. Insieme a Simon Hrubec, con cui Robin si trova molto bene, disponiamo di una coppia di portieri di altissimo livello».
SERIE A - Durante la pausa delle nazionali il Genoa ha perso in un colpo solo entrambi i suoi svizzeri per infortunio. Djibiril Sow è infatti rientrato a Marassi con un infortunio muscolare alla coscia rimediato nell'ultima partita contro la Macedonia del Nord e dovrà stare a riposo per almeno le prossime due settimane. Il nazionale under 21 Ethan Meichtry aveva invece subito un infortunio prima della sfida contro il Lussemburgo all'AIL Arena ed era subito rientrato in Liguria. Sarà indisponibile almeno per il prossimo incontro di Serie A contro la Fiorentina.
Sow e Meichtry si sono infortunati durante la pausa dedicata alle nazionali. Rinnovo ai Lions per Zümbuhl. Ritiro per Pfyl.