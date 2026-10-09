«Parleremo con Xhaka per definire insieme il futuro»

Per il momento, una cosa sembra emergere con chiarezza: la Federazione non pare intenzionata a chiudere la porta al proprio capitano e recordman di presenze. «Si tratta di un fatto privato», aveva dichiarato il direttore delle squadre nazionali Pier Tami subito dopo che il giocatore aveva ammesso di essersi procurato un certificato falso. In quell'occasione Tami aveva anche precisato il fatto che come Federazione svizzera di Calcio «non abbiamo chiesto ai giocatori di vaccinarsi e che nessuno era quindi obbligati a farlo. La Nazionale non ha nulla a che vedere con questo».

Da Muri, tuttavia, non è arrivata una posizione definitiva sul futuro del centrocampista. Prima di prendere una decisione, l'ASF vuole infatti discutere a quattro occhi con lui. «Abbiamo preso atto della decisione della Procura», spiega un portavoce della Federazione su richiesta. «È positivo che la questione si sia conclusa sul piano giudiziario. Su questa base, possiamo ora avviare i colloqui annunciati per definire insieme come costruire il futuro».