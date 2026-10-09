Zurigo e Bienne per il Lugano, il Berna per l'Ambrì

Certo, dare continuità all'affermazione di mercoledì non sarà semplice, soprattutto perché stasera alla Cornèr Arena arriverà uno Zurigo quasi inarrestabile, che finora ha lasciato per strada un solo punto, conquistandone 23 sui 24 disponibili. In questo avvio di stagione il Lugano ha tendenzialmente giocato da grande contro le grandi e da piccolo contro le piccole. Chissà allora che proprio contro i Lions non possa arrivare un bell'exploit, capace di dare ulteriore fiducia a Fazzini e compagni. Il fine settimana dei sottocenerini - che ieri hanno dato via Joren Van Pottelberghe in cambio di Robert Mayer, concludendo uno scambio con il Ginevra - proseguirà poi con l'incrocio di domani in quel di Bienne.