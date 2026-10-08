Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCL

Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra

Robert Mayer sbarca alla Cornèr Arena in prestito, mentre Joren Van Pottelberghe compie il percorso inverso.
Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra
IMAGO / Sports Press Photo
In maglia bianconera.
Fonte HCL
elaborata da Redazione
Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra
Robert Mayer sbarca alla Cornèr Arena in prestito, mentre Joren Van Pottelberghe compie il percorso inverso.
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Cambio tra i pali per il Lugano. Robert Mayer arriva in bianconero dal Ginevra Servette, mentre Joren Van Pottelberghe fa il percorso inverso. I due club hanno trovato un accordo per uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.

Nato il 9 ottobre 1989 a Havirov, in Cechia, e con la doppia cittadinanza svizzera e ceca, Mayer porta a Lugano un bagaglio di 397 partite nel massimo campionato elvetico. Nel suo palmarès figurano anche un titolo nazionale e una Champions Hockey League.

Van Pottelberghe riparte invece da Ginevra. Il ventinovenne, nato a Zugo, lascia Lugano dopo poco più di due anni. Arrivato in Ticino nell'estate del 2024, pochi mesi dopo aveva subito un grave infortunio che ne ha condizionato l'esperienza in bianconero. In totale, ha difeso la porta del Lugano in 23 occasioni.

«Innanzitutto, voglio ringraziare Joren per il suo periodo a Lugano», ha esordito il GM bianconero Janick Steinmann. «È arrivato qui due anni fa e ha dovuto fare i conti con un grave infortunio proprio all’inizio della sua avventura con noi. Ha lavorato duramente per tornare in pista e questo gli va riconosciuto. Gli auguro tutto il meglio per il nuovo capitolo della sua carriera e per questa nuova sfida a Ginevra».

Su Mayer, Steinmann ha aggiunto: «Abbiamo deciso di ingaggiare Robert Mayer fino al termine della stagione. È un giocatore molto determinato ed è entusiasta di indossare la maglia dell’HCL. Vanta una grande esperienza in questa Lega e ha dimostrato in numerose occasioni di poter giocare ad alto livello in Svizzera.»

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
hockeyjoren van pottelbergheluganonational leaguerobert mayerscambioSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
27

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
39

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
66

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
3 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
66

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
160

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
40

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
10 ore
10

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
236

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
3 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
22 ore
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
22 ore
49
132

«Un'altra volpe nel pollaio»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
41

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
10 ore
6
31

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
10 ore
20
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
2 gior
10
26

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
6 ore

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
3 gior
81
196

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
134

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
204

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
99
133

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
6
57

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
45
232

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
10 ore

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
32

«Uno patetico, gli altri criminali»

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
1 gior
31

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
1 gior
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
3 gior

È morto Marco Blaser

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
1 gior
23
38

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
24

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
1 ora

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
10 ore
12

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
20 ore
6
46

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa
LIVE
CALCIO
2 ore
32
48

Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa

Sierre, orizzonte 2029 per la promozione
LIVE
SWISS LEAGUE
3 ore
2

Sierre, orizzonte 2029 per la promozione

CR7 rende omaggio a Messi: «Una storia che resterà per sempre»
LIVE
CALCIO
4 ore
4

CR7 rende omaggio a Messi: «Una storia che resterà per sempre»

Markus Waldner lascia la direzione delle gare maschili
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
1

Markus Waldner lascia la direzione delle gare maschili

Un ex Lugano al Losanna
LIVE
NATIONAL LEAGUE
6 ore
2
1

Un ex Lugano al Losanna

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
8 ore
6
40

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
10 ore
24

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
18 ore
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Maledizione spezzata: il Lugano "vola" a Losanna
LIVE
HCL
19 ore
30
45

Maledizione spezzata: il Lugano "vola" a Losanna

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
21 ore
15
27

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT