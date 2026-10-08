Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra
Robert Mayer sbarca alla Cornèr Arena in prestito, mentre Joren Van Pottelberghe compie il percorso inverso.
LUGANO - Cambio tra i pali per il Lugano. Robert Mayer arriva in bianconero dal Ginevra Servette, mentre Joren Van Pottelberghe fa il percorso inverso. I due club hanno trovato un accordo per uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.
Nato il 9 ottobre 1989 a Havirov, in Cechia, e con la doppia cittadinanza svizzera e ceca, Mayer porta a Lugano un bagaglio di 397 partite nel massimo campionato elvetico. Nel suo palmarès figurano anche un titolo nazionale e una Champions Hockey League.
Van Pottelberghe riparte invece da Ginevra. Il ventinovenne, nato a Zugo, lascia Lugano dopo poco più di due anni. Arrivato in Ticino nell'estate del 2024, pochi mesi dopo aveva subito un grave infortunio che ne ha condizionato l'esperienza in bianconero. In totale, ha difeso la porta del Lugano in 23 occasioni.
«Innanzitutto, voglio ringraziare Joren per il suo periodo a Lugano», ha esordito il GM bianconero Janick Steinmann. «È arrivato qui due anni fa e ha dovuto fare i conti con un grave infortunio proprio all’inizio della sua avventura con noi. Ha lavorato duramente per tornare in pista e questo gli va riconosciuto. Gli auguro tutto il meglio per il nuovo capitolo della sua carriera e per questa nuova sfida a Ginevra».
Su Mayer, Steinmann ha aggiunto: «Abbiamo deciso di ingaggiare Robert Mayer fino al termine della stagione. È un giocatore molto determinato ed è entusiasta di indossare la maglia dell’HCL. Vanta una grande esperienza in questa Lega e ha dimostrato in numerose occasioni di poter giocare ad alto livello in Svizzera.»
✍️ L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il GSHC per il prestito fino al termine della stagione 2026/27 del portiere Robert Mayer. GM Janick Steinmann: Robert è un giocatore molto determinato ed è entusiasta di indossare la maglia dell’HCL. Vanta una grande esperienza in questa Lega e ha dimostrato in numerose occasioni di poter giocare ad alto livello in Svizzera. Benvenuto Robert 💛— Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 8, 2026