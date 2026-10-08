Scambio di portieri sull'asse Lugano-Ginevra

Van Pottelberghe riparte invece da Ginevra. Il ventinovenne, nato a Zugo, lascia Lugano dopo poco più di due anni. Arrivato in Ticino nell'estate del 2024, pochi mesi dopo aveva subito un grave infortunio che ne ha condizionato l'esperienza in bianconero. In totale, ha difeso la porta del Lugano in 23 occasioni.

«Innanzitutto, voglio ringraziare Joren per il suo periodo a Lugano», ha esordito il GM bianconero Janick Steinmann. «È arrivato qui due anni fa e ha dovuto fare i conti con un grave infortunio proprio all’inizio della sua avventura con noi. Ha lavorato duramente per tornare in pista e questo gli va riconosciuto. Gli auguro tutto il meglio per il nuovo capitolo della sua carriera e per questa nuova sfida a Ginevra».