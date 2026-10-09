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HCAP
L'Ambrì presta Hedlund al Ginevra
L'attuale topscorer dei Bellinzona Snakes vestirà la maglia granata. Al suo posto nella capitale arriverà l'altro biancoblù Jordan Forget.
Ti-Press
Fonte HCAP
L'Ambrì presta Hedlund al Ginevra
L'attuale topscorer dei Bellinzona Snakes vestirà la maglia granata. Al suo posto nella capitale arriverà l'altro biancoblù Jordan Forget.
AMBRÌ - Due giovani attaccanti biancoblù cambiano temporaneamente maglia. L'Ambrì ha annunciato i prestiti di William Hedlund al Ginevra-Servette e di Jordan Forget ai GDT Bellinzona Snakes.
Hedlund, 24 anni e attuale topscorer dei GDT in Swiss League con 11 punti (4 gol) in 7 partite, raggiungerà subito il Ginevra per fare ulteriore esperienza. A prendere il suo posto all'ombra dei castelli sarà il 20enne Forget, classe 2006, che vestirà la maglia dei Bellinzona Snakes nelle prossime partite.
Entrambi i giocatori potranno essere richiamati dai rispettivi prestiti in qualsiasi momento. «Queste operazioni - precisa l'HCAP - puntano a garantire ai due giovani attaccanti più spazio sul ghiaccio, favorendone la crescita».
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