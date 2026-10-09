Verstappen conquista la pole della Sprint a Singapore

In pista, Verstappen ha confermato il suo ottimo stato di forma, fermando il cronometro su 1'31''156 lungo i 4,927 chilometri del circuito cittadino di Marina Bay. Alle sue spalle si sono piazzati il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). A completare la top 5, le McLaren dell'australiano Oscar Piastri e del campione del mondo in carica Lando Norris.

«Sono super contento di essere in testa», ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche. L'olandese sta vivendo un periodo particolarmente positivo: dopo il secondo posto nel Gran Premio dell'Azerbaigian a fine settembre, domenica scorsa ha conquistato in Malesia la sua prima vittoria stagionale.