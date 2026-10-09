Verstappen conquista la pole della Sprint a Singapore
Il primo posto del pilota olandese è però ancora provvisorio: è infatti stata aperta un'inchiesta per un'infrazione sotto bandiera gialla.
FORMULA 1 - Max Verstappen ha conquistato (per ora) la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore, ma il suo risultato resta in sospeso. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull, autore del miglior tempo nelle qualifiche di venerdì sera, è stato infatti convocato dai commissari per una possibile infrazione sotto bandiera gialla.
L'olandese avrebbe superato la Ferrari di Lewis Hamilton mentre erano esposte le bandiere gialle in seguito a un contatto. L'episodio è ora al vaglio dei commissari: un'eventuale penalità per il pilota della Red Bull potrebbe cambiare la griglia di partenza della sprint di domani.
In pista, Verstappen ha confermato il suo ottimo stato di forma, fermando il cronometro su 1'31''156 lungo i 4,927 chilometri del circuito cittadino di Marina Bay. Alle sue spalle si sono piazzati il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). A completare la top 5, le McLaren dell'australiano Oscar Piastri e del campione del mondo in carica Lando Norris.
«Sono super contento di essere in testa», ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche. L'olandese sta vivendo un periodo particolarmente positivo: dopo il secondo posto nel Gran Premio dell'Azerbaigian a fine settembre, domenica scorsa ha conquistato in Malesia la sua prima vittoria stagionale.
La gara sprint si disputerà sabato nel tardo pomeriggio su 21 giri, pari a circa un terzo della distanza del Gran Premio di domenica. Resta però da capire se Verstappen potrà partire dalla prima casella o se i commissari decideranno di penalizzarlo per quanto accaduto durante le qualifiche.