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Mourinho difende Mbappé: «Non stava facendo il Tour de Suisse»

L’allenatore del Real Madrid ha giudicato «ridicole» le critiche rivolte alla sua superstar, difendendo l’attaccante francese dalle polemiche sulla sua ripresa e sulle sue uscite.
Mourinho difende Mbappé: «Non stava facendo il Tour de Suisse»
AFP
Kylian Mbappé è stato sostenuto pubblicamente da José Mourinho.
di 20min.ch | Agence France-Presse
Mourinho difende Mbappé: «Non stava facendo il Tour de Suisse»
L’allenatore del Real Madrid ha giudicato «ridicole» le critiche rivolte alla sua superstar, difendendo l’attaccante francese dalle polemiche sulla sua ripresa e sulle sue uscite.
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MADRID - «Se queste polemiche sono esagerate? Sono ridicole». José Mourinho non usa mezzi termini per difendere Kylian Mbappé, finito al centro delle critiche in Spagna per le modalità della sua riabilitazione e alcune apparizioni pubbliche durante la pausa internazionale. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal, l'allenatore del Real Madrid ha accusato la stampa di «creare storie per nulla».

Il capitano della nazionale francese, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, è stato criticato per aver svolto parte del recupero a Parigi e in Svizzera anziché a Madrid. A far discutere sono state anche la sua presenza all'ingresso di una presunta discoteca parigina e una fotografia pubblicata sui social che lo ritrae in bicicletta. Quest'ultima immagine è stata interpretata da alcuni tifosi come una provocazione nei confronti di Mourinho, che pochi giorni prima aveva sconsigliato ai calciatori professionisti di praticare attività come lo sci e il ciclismo per evitare infortuni.

OBBÜRGEN
Mbappé si rilassa in Svizzera

Il tecnico portoghese ha però respinto ogni accusa, chiarendo che Mbappé ha rispettato gli impegni con il club. «I giocatori che dovevano essere presenti qui, a Valdebebas, ogni giorno per la loro riabilitazione, erano qui. Mbappé è venuto, come gli altri, a fare degli esami per ottenere una diagnosi. Poi è andato a consultare il suo specialista in Francia, perché il suo ginocchio ha una storia che non si può ignorare», ha spiegato.

Mourinho ha quindi affrontato nel dettaglio le singole polemiche, soffermandosi anche sull'episodio svizzero. «Avete trovato la discoteca, che in realtà non era nemmeno una discoteca, perché era stata trasformata per un evento privato della Fashion Week, poi la bicicletta in Svizzera, che, in realtà, era in un hotel di piccole case indipendenti dove ogni casa aveva delle biciclette a disposizione per raggiungere le aree comuni, e avete creduto che stesse facendo il Tour de Suisse», ha dichiarato con evidente irritazione.

Interrogato sulla possibilità che Mbappé venga accolto dai fischi del pubblico madrileno, Mourinho si è detto «certo» che il francese non abbia «mancato ai suoi obblighi con il Real Madrid», assicurando il suo ritorno in campo. L'attaccante si era infortunato al ginocchio durante un impegno con la nazionale francese in Turchia.

Intanto, per il Real Madrid la sfida contro il Villarreal assume un peso importante nella corsa al titolo. Dopo la sconfitta nel derby contro l'Atlético prima della pausa internazionale, i madrileni occupano il quarto posto con 15 punti, sei in meno del Barcellona capolista. Un distacco che rende sempre più importante evitare ulteriori passi falsi in campionato.

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