Mourinho difende Mbappé: «Non stava facendo il Tour de Suisse»

Il tecnico portoghese ha però respinto ogni accusa, chiarendo che Mbappé ha rispettato gli impegni con il club. «I giocatori che dovevano essere presenti qui, a Valdebebas, ogni giorno per la loro riabilitazione, erano qui. Mbappé è venuto, come gli altri, a fare degli esami per ottenere una diagnosi. Poi è andato a consultare il suo specialista in Francia, perché il suo ginocchio ha una storia che non si può ignorare», ha spiegato.

Mourinho ha quindi affrontato nel dettaglio le singole polemiche, soffermandosi anche sull'episodio svizzero. «Avete trovato la discoteca, che in realtà non era nemmeno una discoteca, perché era stata trasformata per un evento privato della Fashion Week, poi la bicicletta in Svizzera, che, in realtà, era in un hotel di piccole case indipendenti dove ogni casa aveva delle biciclette a disposizione per raggiungere le aree comuni, e avete creduto che stesse facendo il Tour de Suisse», ha dichiarato con evidente irritazione.