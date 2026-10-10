Marc Marquez vince la gara sprint di Mandalika

Sul podio sono saliti anche il giapponese Oi Ogura e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Gara da dimenticare, invece, per i due piloti dell'Aprilia Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, partiti dalle prime due posizioni ma finiti a terra già alla prima curva. Quinto Alex Marquez, davanti ad Acosta, Aldeguer e Bagnaia.

Nella classifica generale, Marc Marquez ha ora quattro punti di vantaggio su Martin.