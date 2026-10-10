MOTOMONDIALE
Marc Marquez vince la gara sprint di Mandalika
Doppia operazione per Marquez: vittoria e leadership del Mondiale. Sul podio anche Ogura e Di Giannantonio
IMAGO / Xinhua
Marc Marquez vince la gara sprint di Mandalika
Doppia operazione per Marquez: vittoria e leadership del Mondiale. Sul podio anche Ogura e Di Giannantonio
MANDALIKA - Prosegue la lotta serrata per il Mondiale tra Marc Marquez e Jorge Martin. A imporsi nella gara sprint di Mandalika è stato Marquez, autore del sorpasso decisivo sul rivale a cinque giri dalla fine. Martin, rallentato dalla pressione delle gomme, ha poi commesso un erroraccio nell'ultimo giro, scivolando addirittura al quarto posto.
Sul podio sono saliti anche il giapponese Oi Ogura e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Gara da dimenticare, invece, per i due piloti dell'Aprilia Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, partiti dalle prime due posizioni ma finiti a terra già alla prima curva. Quinto Alex Marquez, davanti ad Acosta, Aldeguer e Bagnaia.
Nella classifica generale, Marc Marquez ha ora quattro punti di vantaggio su Martin.
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