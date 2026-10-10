Il Bellinzona cade sul campo dello YF Juventus

ZURIGO - Contro uno YF Juventus in gran forma, reduce da quattro vittorie e un pareggio, il Bellinzona ha masticato amaro, uscendo sconfitto per 2-0. Per i granata si tratta della seconda sconfitta consecutiva sotto la guida di Beppe Sannino, che aveva iniziato la sua nuova avventura all'ombra dei Castelli con un pareggio per 2-2 contro il Breitenrain.