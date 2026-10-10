Il Bellinzona cade sul campo dello YF Juventus
Sconfitti 2-0, i granata hanno masticato amaro nuovamente
Pari per il Paradiso
ZURIGO - Contro uno YF Juventus in gran forma, reduce da quattro vittorie e un pareggio, il Bellinzona ha masticato amaro, uscendo sconfitto per 2-0. Per i granata si tratta della seconda sconfitta consecutiva sotto la guida di Beppe Sannino, che aveva iniziato la sua nuova avventura all'ombra dei Castelli con un pareggio per 2-2 contro il Breitenrain.
Dopo una buona prima ora di gioco, i ticinesi hanno incassato due reti nel giro di cinque minuti, firmate da Aleksandar Cvetkovic (66') e Bryan Mallo (71'). Un uno-due micidiale al quale l'ACB non ha saputo reagire.
In graduatoria il Bellinzona resta desolatamente ultimo, con appena 5 punti conquistati in 11 partite.
Dal canto suo il Paradiso - per due volte sotto nel punteggio - ha pareggiato 2-2 sul campo del Bulle, andando a segno con Babic su rigore e con Rasic. I sottocenerini sono quinti in classifica con 20 punti.