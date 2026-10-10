Verstappen vince la Sprint, Antonelli allunga in classifica

Dopo aver superato subito Verstappen, George Russell - principale rivale di Kimi Antonelli nella corsa al titolo - è finito contro il muro, dovendo così ritirarsi. L'incidente ha provocato l'ingresso della Safety Car, rimasta in pista fino al settimo giro. Alla fine, fra il caos, a conquistare la vittoria è stato Max Verstappen, davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo. All'ultimo giro, un clamoroso contatto tra Piastri e Norris ha messo fuori gioco entrambe le McLaren, spianando la strada al quarto posto di Kimi Antonelli. L'italiano ha così portato a 89 punti il suo vantaggio su George Russell, avvicinandosi ulteriormente alla conquista del Mondiale.