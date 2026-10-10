Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique

Nonostante l’intervento dei soccorritori, il motociclista ventenne non è sopravvissuto, mentre Martinez e la britannica se la sono cavata con un grande spavento e sono rimaste illese. Secondo quanto riportato dai media, non era la figlia di Enrique alla guida, bensì la sua collega e amica, nei confronti della quale si sta indagando per sospetto di omicidio colposo.