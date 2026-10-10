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Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique

Sira Martinez, la figlia dell’allenatore del Paris-Saint-Germain Luis Enrique, è stata coinvolta in un incidente mortale. Sarebbe rimasta illesa.
Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique
IMAGO/Jan Huebner
Luis Enrique (a destra), con il figlio Pacho Martinez, la moglie Elena Cullel e la figlia Sira Martinez.
di 20min.ch | Pascal Ruckstuhl
Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique
Sira Martinez, la figlia dell’allenatore del Paris-Saint-Germain Luis Enrique, è stata coinvolta in un incidente mortale. Sarebbe rimasta illesa.
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SPAGNA - Un giovane motociclista è morto giovedì sera in un incidente stradale nei pressi di Oliva, in Spagna. Nello schianto è stata coinvolta anche Sira Martinez, 26enne figlia dell’allenatore del Paris-Saint-Germain Luis Enrique, che si trovava nell’auto che si è scontrata con la moto. Anche una cavallerizza olimpica britannica di 41 anni era a bordo dell’auto.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, il motociclista ventenne non è sopravvissuto, mentre Martinez e la britannica se la sono cavata con un grande spavento e sono rimaste illese. Secondo quanto riportato dai media, non era la figlia di Enrique alla guida, bensì la sua collega e amica, nei confronti della quale si sta indagando per sospetto di omicidio colposo.

Enrique ha perso la figlia di nove anni

Sira Martinez è conosciuta anche come amazzone di salto ostacoli e modella. Fino a poco tempo fa aveva una relazione con il nazionale spagnolo Ferran Torres, che ai Mondiali negli USA, Canada e Messico ha segnato il gol decisivo ai supplementari nella finale contro l’Argentina.

Luis Enrique, oltre a Sira, ha un figlio di nome Pacho (28). La sua figlia più giovane, Xana, era invece morta nel 2019 all’età di nove anni a causa di una rara forma di tumore alle ossa.

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