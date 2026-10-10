Anche il Lucerna cade all'AIL Arena

In avvio di ripresa il Lucerna ha dato qualche timido segnale di risveglio, ma all'ora di gioco sono stati i padroni di casa a colpire ancora, grazie a un'autorete di Dantas Fernandes. Gran parte del merito va però al neo-entrato Beckham Castro, che da posizione defilata ha indirizzato il pallone verso la porta, trovando la deviazione decisiva del lucernese.

Il Lugano non si è accontentato e ha continuato a spingere, trovando anche il 3-0 con Karimov. La rete è stata però annullata per un precedente fuorigioco millimetrico. Poco male, perché il terzo gol è arrivato comunque al 78', quando Dos Santos ha firmato la doppietta personale con un sinistro potentissimo che non ha lasciato scampo a Letica, chiudendo definitivamente i conti. Un altro sinistro, questa volta di Moncada, ha permesso ai ticinesi di fare 4-0.



A rendere ancora più dolce la vittoria del Lugano ci ha pensato il Sion, sconfitto per 3-0 a Ginevra dal Servette. Un risultato che ha permesso ai sottocenerini di portarsi momentaneamente a +9 sul secondo posto, in attesa di GC-Young Boys, in programma domani. Da notare infine la secca vittoria per 4-2 dello Zurigo sui campioni svizzeri in carica del Thun.