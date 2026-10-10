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Anche il Lucerna cade all'AIL Arena

Doppietta di Dos Santos, gol di Moncada e autorete di Dantas Fernandes: i bianconeri fanno 4-0 e continuano a dominare la Super League
Anche il Lucerna cade all'AIL Arena
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Anche il Lucerna cade all'AIL Arena
Doppietta di Dos Santos, gol di Moncada e autorete di Dantas Fernandes: i bianconeri fanno 4-0 e continuano a dominare la Super League
Sion ko a Ginevra
Super League10.10.2026
Lugano
4 - 0
Lucerna
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo tre settimane di pausa, il Lugano è tornato in campo con un obiettivo chiaro: continuare a vincere e allungare sulle inseguitrici. Missione compiuta all'AIL Arena, dove gli inarrestabili bianconeri - con il rientrante Steffen titolare, ma senza gli squalificati Pihlstrom e Bislimi - hanno battuto e dominato il Lucerna per 4-0. La sosta per le nazionali, insomma, non sembra aver scalfito di una virgola le certezze degli uomini del Crus.

Ai ticinesi sono bastati 12' per sbloccare la sfida. Dopo una clamorosa occasione sprecata da Steffen, ci ha pensato Dos Santos a rompere l'equilibrio con un pallonetto su uno splendido lancio di Mai. Il primo tempo è stato un monologo del Lugano, che però, tra un'occasione e l'altra, ha peccato di precisione, mancando il raddoppio.

In avvio di ripresa il Lucerna ha dato qualche timido segnale di risveglio, ma all'ora di gioco sono stati i padroni di casa a colpire ancora, grazie a un'autorete di Dantas Fernandes. Gran parte del merito va però al neo-entrato Beckham Castro, che da posizione defilata ha indirizzato il pallone verso la porta, trovando la deviazione decisiva del lucernese.

Il Lugano non si è accontentato e ha continuato a spingere, trovando anche il 3-0 con Karimov. La rete è stata però annullata per un precedente fuorigioco millimetrico. Poco male, perché il terzo gol è arrivato comunque al 78', quando Dos Santos ha firmato la doppietta personale con un sinistro potentissimo che non ha lasciato scampo a Letica, chiudendo definitivamente i conti. Un altro sinistro, questa volta di Moncada, ha permesso ai ticinesi di fare 4-0.

A rendere ancora più dolce la vittoria del Lugano ci ha pensato il Sion, sconfitto per 3-0 a Ginevra dal Servette. Un risultato che ha permesso ai sottocenerini di portarsi momentaneamente a +9 sul secondo posto, in attesa di GC-Young Boys, in programma domani. Da notare infine la secca vittoria per 4-2 dello Zurigo sui campioni svizzeri in carica del Thun.

LUGANO-LUCERNA 4-0 (1-0)
Reti: 12' Dos Santos 1-0; 61' Dantas Fernandes (autogol) 2-0; 78' Dos Santos 3-0; 87' Moncada 4-0.
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai (46' Marques), Delcroix, Karimov (74'Kelvin), Grgic, Dos Santos (83' Kendouci), Zanotti, Steffen (57' Moncada), Cimignani, Ajeti (57' Castro).
Lucerna: Letica, Freimann (46' Dorn), Dantas Fernandes, Zimermann (83' Winkler), Bertone, Owusu (67' Toggenburger), Di Giusto, Mikolajewski (67' Villiger), Kabwit (79' Ferreira).

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano102891031724
2Young Boys919540311813
3Sion101961323176
4Zurigo10144241822-4
5Servette101341514131
6Basilea91341417170
7S.Gallo9134141619-3
8Lucerna10123341722-5
9Thun10103161727-10
10Grasshopper982251324-11
11Vaduz962071821-3
12FC Lausanne-Sport96135715-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 10.10.2026 21:10
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