È un Lugano che ha cambiato marcia: sbancata Bienne
Terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri, vittoriosi alla Tissot Arena con il risultato di 3-2. Doppietta di Innala, sempre più in crescita
Ottima la prova di Mayer nella prima da titolare in bianconero
BIENNE - Terza partita consecutiva a punti per il Lugano. Dopo la bella vittoria di Losanna e il punto conquistato ieri in casa contro lo Zurigo, i bianconeri - con Robert Mayer fra i pali e Olle Lycksell al posto di Rasmus Kupari - hanno espugnato Bienne per 3-2, al termine di una partita ben giocata e gestita con pazienza nel concitato finale. Sette punti in tre partite che hanno permesso alla squadra di riscattare un avvio di stagione sottotono.
Il primo terzo si è chiuso senza reti, nonostante alcune buone occasioni su entrambi i fronti. A sbloccare il risultato è stato Skinner al 24', quando ha sfruttato un grande assist di Andersson per firmare il suo sesto gol stagionale. Lo svantaggio non ha però scosso gli uomini di Mitell, che cinque minuti più tardi hanno pareggiato con Innala, bravo ad approfittare, insieme a Fazzini, di un errore della difesa bernese.
Prima della seconda pausa è arrivato un altro botta e risposta: dapprima Tanner ha portato in vantaggio i ticinesi per la prima volta, poi Sever ha ristabilito la parità.
Nel terzo periodo a decidere la sfida è stato ancora lo scatenato Innala, a segno dopo un meraviglioso assist di Thürkauf. Il finlandese, sempre più in forma, è così salito a quota sette reti stagionali. La squadra di Mitell è riuscita a difendere il vantaggio fino alla sirena, conquistando tre punti preziosi e confermando i progressi delle ultime uscite.
Nelle altre gare di serata l'Ajoie ha imbastito una grande rimonta ai danni del Langnau, passando dall'1-4 del 40' al 5-4 dopo il supplementare, deciso dalla rete di Honka. Successi per il Ginevra sul Davos (3-2), del Losanna a Rapperswil (4-1) e dei Lions sul Friborgo dopo il supplementare (5-4).
BIENNE - LUGANO 2-3 (0-0, 2-2, 0-1)
Reti: 23'47'' Skinner (Andersson, Sylvegard) 1-0; 28'32'' Innala (Fazzini) 1-1; 30'15'' Tanner (Olsson) 1-2; 38'12'' Sever (Haas) 2-2; 50'42'' Innala (Thürkauf) 2-3.
Bienne: Säteri; Aeschbach, Iakovenko; Stampfli, Trutmann; Zryd, Burren; Christen; Skinner, Andersson, Sylvegard; Zwerger, Haas, Hofer; Rajala, Neuenschwander, Sablatnig; Vermin, Cajka, Sever; Bärtschi.
Lugano: Mayer; Dahlström, Aebischer; Innala, Thürkauf, Bertaggia; J. Peltonen, Alatalo; M. Zanetti, Sanford, Fazzini; Müller, Thomson; Lycksell, Shore, Olsson; Cjunskis; Henry, Morini, Tanner; Peltonen.
Penalità: 2x2' Bienne; 3x2' Lugano.
Note: Tissot Arena, 5'713 spettatori. Arbitri: Piechaczek, Hungerbühler; Stalder, Humair.