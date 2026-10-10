È un Lugano che ha cambiato marcia: sbancata Bienne

Prima della seconda pausa è arrivato un altro botta e risposta: dapprima Tanner ha portato in vantaggio i ticinesi per la prima volta, poi Sever ha ristabilito la parità.

Nel terzo periodo a decidere la sfida è stato ancora lo scatenato Innala, a segno dopo un meraviglioso assist di Thürkauf. Il finlandese, sempre più in forma, è così salito a quota sette reti stagionali. La squadra di Mitell è riuscita a difendere il vantaggio fino alla sirena, conquistando tre punti preziosi e confermando i progressi delle ultime uscite.