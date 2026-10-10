Cerca e trova immobili
Segnalaci
NHL
LIVE
2P
San Jose Sharks
0
EDM Oilers
1
NHL Pacific Division
HCL

È un Lugano che ha cambiato marcia: sbancata Bienne

Terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri, vittoriosi alla Tissot Arena con il risultato di 3-2. Doppietta di Innala, sempre più in crescita
È un Lugano che ha cambiato marcia: sbancata Bienne
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
È un Lugano che ha cambiato marcia: sbancata Bienne
Terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri, vittoriosi alla Tissot Arena con il risultato di 3-2. Doppietta di Innala, sempre più in crescita
Ottima la prova di Mayer nella prima da titolare in bianconero
HOCKEY: Risultati e classifiche

BIENNE - Terza partita consecutiva a punti per il Lugano. Dopo la bella vittoria di Losanna e il punto conquistato ieri in casa contro lo Zurigo, i bianconeri - con Robert Mayer fra i pali e Olle Lycksell al posto di Rasmus Kupari - hanno espugnato Bienne per 3-2, al termine di una partita ben giocata e gestita con pazienza nel concitato finale. Sette punti in tre partite che hanno permesso alla squadra di riscattare un avvio di stagione sottotono.

Il primo terzo si è chiuso senza reti, nonostante alcune buone occasioni su entrambi i fronti. A sbloccare il risultato è stato Skinner al 24', quando ha sfruttato un grande assist di Andersson per firmare il suo sesto gol stagionale. Lo svantaggio non ha però scosso gli uomini di Mitell, che cinque minuti più tardi hanno pareggiato con Innala, bravo ad approfittare, insieme a Fazzini, di un errore della difesa bernese.

Prima della seconda pausa è arrivato un altro botta e risposta: dapprima Tanner ha portato in vantaggio i ticinesi per la prima volta, poi Sever ha ristabilito la parità.

Nel terzo periodo a decidere la sfida è stato ancora lo scatenato Innala, a segno dopo un meraviglioso assist di Thürkauf. Il finlandese, sempre più in forma, è così salito a quota sette reti stagionali. La squadra di Mitell è riuscita a difendere il vantaggio fino alla sirena, conquistando tre punti preziosi e confermando i progressi delle ultime uscite.

Nelle altre gare di serata l'Ajoie ha imbastito una grande rimonta ai danni del Langnau, passando dall'1-4 del 40' al 5-4 dopo il supplementare, deciso dalla rete di Honka. Successi per il Ginevra sul Davos (3-2), del Losanna a Rapperswil (4-1) e dei Lions sul Friborgo dopo il supplementare (5-4).

BIENNE - LUGANO 2-3 (0-0, 2-2, 0-1)
Reti: 23'47'' Skinner (Andersson, Sylvegard) 1-0; 28'32'' Innala (Fazzini) 1-1; 30'15'' Tanner (Olsson) 1-2; 38'12'' Sever (Haas) 2-2; 50'42'' Innala (Thürkauf) 2-3.
Bienne: Säteri; Aeschbach, Iakovenko; Stampfli, Trutmann; Zryd, Burren; Christen; Skinner, Andersson, Sylvegard; Zwerger, Haas, Hofer; Rajala, Neuenschwander, Sablatnig; Vermin, Cajka, Sever; Bärtschi.
Lugano: Mayer; Dahlström, Aebischer; Innala, Thürkauf, Bertaggia; J. Peltonen, Alatalo; M. Zanetti, Sanford, Fazzini; Müller, Thomson; Lycksell, Shore, Olsson; Cjunskis; Henry, Morini, Tanner; Peltonen.
Penalità: 2x2' Bienne; 3x2' Lugano.
Note: Tissot Arena, 5'713 spettatori. Arbitri: Piechaczek, Hungerbühler; Stalder, Humair.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
biennelugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
78

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
15 ore
36

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
1 gior
14
81

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
2 gior

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
1 gior
47
233

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
1 gior
94
229

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Bottigliate in testa: il video shock

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
3 gior
5
32

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri
LIVE
MENDRISIOTTO
6 ore
2
22

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
2 gior
116
296

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
2 gior
14

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
2 gior
22
21

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
1 gior
82
140

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
2 gior
7
28

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
22

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
12
43

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
1 gior
6
32

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
1 gior
11
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
1 gior
15
57

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
1 gior
11
74

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
1 gior
67
122

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
2 gior

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne
LIVE
SVIZZERA
6 ore
21
52

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
2 gior
21

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male
LIVE
SVIZZERA
14 ore
11
20

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
2 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
1 gior
26
34

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
1 gior
4

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter
LIVE
ROVEREDO (GR)
13 ore

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
1 gior
7
20

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
2 gior
78
71

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
2 gior
1
14

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera
LIVE
NICARAGUA
12 ore
23

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
2 gior
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
57

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi
LIVE
VALLESE
11 ore
6
31

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
LIVE
NORVEGIA
1 gior
16
45

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
80
133

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
1 gior
1
11

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
LIVE
ITALIA
1 gior
11

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
44

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols
LIVE
HCAP
54 min
2

Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols

«Quello più in difficoltà sono io...»
LIVE
FCL
1 ora
1
4

«Quello più in difficoltà sono io...»

La pausa non rallenta il Lugano: netta vittoria e allungo (momentaneo) a +9
LIVE
FCL
3 ore
20
34

La pausa non rallenta il Lugano: netta vittoria e allungo (momentaneo) a +9

La cura Sannino per ora non fa breccia: altra sconfitta per il Bellinzona
LIVE
PROMOTION LEAGUE
5 ore
4
17

La cura Sannino per ora non fa breccia: altra sconfitta per il Bellinzona

Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique
LIVE
SPAGNA
7 ore
1

Incidente mortale per un motociclista: coinvolta la figlia di Luis Enrique

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica
LIVE
CALCIO
8 ore
7
48

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica

Incidente per Russell, ride Antonelli
LIVE
FORMULA 1
10 ore
4
4

Incidente per Russell, ride Antonelli

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video
LIVE
CALCIO
11 ore
19
100

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video

Jorge Martin si butta via, Marc Marquez nuovo leader del Mondiale
LIVE
MOTOMONDIALE
13 ore
9
12

Jorge Martin si butta via, Marc Marquez nuovo leader del Mondiale

«Dobbiamo continuare a spingere»
LIVE
FCL
15 ore
2
14

«Dobbiamo continuare a spingere»