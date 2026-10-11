Investito da un'auto prima del matrimonio: «Il casco gli ha salvato la vita»

A raccontare i momenti di paura è stata anche la sua futura moglie, la campionessa francese Pauline Ferrand-Prévot. «Dylan è stato coinvolto in un incidente con un'auto mentre si allenava. È stato immediatamente trasferito in ospedale, ha ricevuto un violento colpo alla testa, ma il suo casco gli ha sicuramente salvato la vita», ha scritto su Instagram. La vincitrice del Tour de France 2025 ha inoltre confermato che il compagno avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico il giorno successivo all'incidente.

Ferrand-Prévot, campionessa olimpica di mountain bike cross-country nel 2024, si è detta «davvero, davvero riconoscente che le cose siano alla fine andate bene». La francese ha ringraziato le persone vicine alla coppia per il sostegno ricevuto durante una giornata definita «davvero orribile, lunga e stressante».