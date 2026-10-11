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Investito da un'auto prima del matrimonio: «Il casco gli ha salvato la vita»

Dylan van Baarle è stato investito durante un allenamento a Tiel: frattura al polso e stagione finita, ma gli esami hanno escluso lesioni alla testa e alla colonna vertebrale.
Investito da un'auto prima del matrimonio: «Il casco gli ha salvato la vita»
Collage
di 20min.ch | Chris Geiger
Investito da un'auto prima del matrimonio: «Il casco gli ha salvato la vita»
Dylan van Baarle è stato investito durante un allenamento a Tiel: frattura al polso e stagione finita, ma gli esami hanno escluso lesioni alla testa e alla colonna vertebrale.
SPORT: Risultati e classifiche

TIEL - Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, a pochi giorni dal matrimonio. Il ciclista olandese Dylan van Baarle, 34 anni, è stato investito da un'auto mercoledì mattina mentre si allenava a Tiel, nei Paesi Bassi. Il corridore della Soudal Quick-Step, vincitore della Parigi-Roubaix 2022, è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato un violento colpo alla testa.

A comunicare l'accaduto è stata la sua squadra, precisando che gli esami medici hanno escluso conseguenze particolarmente gravi. La TAC non ha infatti evidenziato «nessuna lesione a livello del cranio o della colonna vertebrale». Van Baarle ha tuttavia riportato una frattura al polso che richiederà un intervento chirurgico e metterà fine alla sua stagione. Il ciclista aveva recentemente concluso il Tour du Luxembourg al 31esimo posto.

A raccontare i momenti di paura è stata anche la sua futura moglie, la campionessa francese Pauline Ferrand-Prévot. «Dylan è stato coinvolto in un incidente con un'auto mentre si allenava. È stato immediatamente trasferito in ospedale, ha ricevuto un violento colpo alla testa, ma il suo casco gli ha sicuramente salvato la vita», ha scritto su Instagram. La vincitrice del Tour de France 2025 ha inoltre confermato che il compagno avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico il giorno successivo all'incidente.

Ferrand-Prévot, campionessa olimpica di mountain bike cross-country nel 2024, si è detta «davvero, davvero riconoscente che le cose siano alla fine andate bene». La francese ha ringraziato le persone vicine alla coppia per il sostegno ricevuto durante una giornata definita «davvero orribile, lunga e stressante».

Nonostante lo spavento, la ciclista ha trovato anche la forza di scherzare sull'imminente matrimonio: «Dormirò da sola per qualche notte, ma immagino che sia la tradizione prima del grande giorno». La coppia, che si era fidanzata l'anno scorso a margine dei campionati del mondo in Ruanda, si prepara dunque alle nozze con un imprevisto decisamente poco piacevole. Intanto, dalla Soudal Quick-Step è arrivato un messaggio di sostegno: «Tutta la famiglia del Wolfpack augura a Dylan una pronta guarigione».

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