Lo Young Boys torna a -6 dal Lugano
I gialloneri hanno espugnato il Letzigrund battendo 2-0 il Grasshopper. Basilea battuto a Vaduz 3-0
I gialloneri hanno espugnato il Letzigrund battendo 2-0 il Grasshopper. Basilea battuto a Vaduz 3-0
ZURIGO - Lo Young Boys ha risposto alla netta vittoria del Lugano sul Lucerna di sabato sera. Sul campo del Grasshopper, i bernesi si sono imposti per 2-0, riportandosi a sei punti dai bianconeri.
Dopo un primo tempo senza reti, i gialloneri hanno cambiato passo nella ripresa, colpendo due volte nel giro di tre minuti: al 49' con Essende, al suo 11esimo centro stagionale, e al 52' con Fassnacht.
Nel prossimo turno, in programma nel weekend del 24-25 ottobre, il Lugano farà visita al Thun, mentre lo Young Boys ospiterà il San Gallo.
Nonostante il cambio di allenatore, da Lichtstieiner a Jokanovic, il Basilea ha subito una netta sconfitta per 3-0 a Vaduz (doppietta di Monsberger e gol di Dalipi). Da segnalare infine il successo di rigore del San Gallo per 1-0 sul Losanna (decisivo Görtler dal dischetto).