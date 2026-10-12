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HCAP - L'ANALISI

In casa l'Ambrì non riesce a vincere

Quarta sconfitta di fila alla Gottardo Arena per un Ambrì che, comunque, anche contro gli Orsi ha fornito una prova di spessore
In casa l'Ambrì non riesce a vincere
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
In casa l'Ambrì non riesce a vincere
Quarta sconfitta di fila alla Gottardo Arena per un Ambrì che, comunque, anche contro gli Orsi ha fornito una prova di spessore
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - L'Ambrì ha un rapporto litigioso con le partite casalinghe: dopo il successo iniziale contro il Rapperswil, la squadra di Jussi Tapola ha infilato quattro sconfitte consecutive (condite da un punto). Ma come spiegare questa differenza rispetto alle gare in trasferta? Difficile trovare una risposta... Probabilmente, la voglia di strafare davanti al proprio pubblico e la foga messa sul ghiaccio finiscono per rendere i biancoblù meno precisi e cinici sotto porta. Non è un caso che, nelle quattro sconfitte alla Gottardo Arena, l'HCAP abbia segnato appena cinque reti (tre delle quali unicamente nella sfida con lo Zurigo). In questo momento, quindi, per Borradori e compagni è meglio giocare lontano dalla propria casa.

Anche sabato contro il Berna, però, l'Ambrì ha offerto una prestazione decisamente all'altezza, mostrando qualcosa in più rispetto agli Orsi. Nei primi due tempi, i leventinesi avrebbero certamente meritato più dell'unico gol realizzato da Joly in 5 contro 3. Va inoltre ricordato che la squadra di Tapola continua a giocare senza i suoi due perni difensivi, Virtanen ed Heed, sui quali a inizio stagione si fondavano gran parte delle già poche speranze del popolo biancoblù. Eppure, anche senza di loro, nelle ultime due sfide sono arrivati quattro punti contro il Gottéron, campione svizzero in carica, e il Berna.

TiPress

A livello di singoli, si è ormai guadagnato il posto da numero 1 Philipp Wüthrich, anche sabato contro gli Orsi decisivo e il migliore in pista con alcuni interventi davvero prodigiosi. Il coach finlandese non sembra intenzionato a inscenare una staffetta fra i due di lui e Senn, come eravamo abituati in passato: chi offre maggiori garanzie gioca. E in questo momento di dubbi ve ne sono davvero pochi. Dopo una partenza sprint, e per certi versi sorprendente, sabato è invece rimasto all'asciutto per la quarta partita di fila il Top Scorer RobyJärventie, al quale stanno arrivando pochi dischi appetitosi da poter trasformare in gol.

L'Ambrì avrà ora un'intera settimana per preparare le sfide del prossimo weekend: quella importantissima di venerdì contro l'ultima della classe Kloten e quella di sabato in casa contro il Ginevra.

HCAP
Ambrì beffato all'overtime: prima segna Heim (ma il gol viene annullato), poi la decide Abols

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