In casa l'Ambrì non riesce a vincere

A livello di singoli, si è ormai guadagnato il posto da numero 1 Philipp Wüthrich, anche sabato contro gli Orsi decisivo e il migliore in pista con alcuni interventi davvero prodigiosi. Il coach finlandese non sembra intenzionato a inscenare una staffetta fra i due di lui e Senn, come eravamo abituati in passato: chi offre maggiori garanzie gioca. E in questo momento di dubbi ve ne sono davvero pochi. Dopo una partenza sprint, e per certi versi sorprendente, sabato è invece rimasto all'asciutto per la quarta partita di fila il Top Scorer RobyJärventie, al quale stanno arrivando pochi dischi appetitosi da poter trasformare in gol.

L'Ambrì avrà ora un'intera settimana per preparare le sfide del prossimo weekend: quella importantissima di venerdì contro l'ultima della classe Kloten e quella di sabato in casa contro il Ginevra.