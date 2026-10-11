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In Sardegna la Juve "salva" un punto

I bianconeri ottengono un punto grazie al pareggio di Kolo Muani dopo che Maldini aveva portato avanti i sardi
In Sardegna la Juve "salva" un punto
IMAGO / IPA Sport
di Fabrizio BerettaGiornalista
In Sardegna la Juve "salva" un punto
I bianconeri ottengono un punto grazie al pareggio di Kolo Muani dopo che Maldini aveva portato avanti i sardi
Milan fermato a Reggio Emilia sull'1-1
CALCIO: Risultati e classifiche

CAGLIARI - Prosegue l'ottimo momento del Cagliari, che questa sera davanti al suo pubblico ha conquistato il quarto risultato utile consecutivo. Con Alessandro Romano in campo per tutti i 90 minuti, i sardi hanno fermato la Juventus sull'1-1.

La squadra di Pisacane è passata in vantaggio nel primo tempo grazie al solito Daniel Maldini, a segno per la quarta partita di fila. La risposta degli uomini di Spalletti è arrivata soltanto all'81', con Kolo Muani bravo a sfruttare un cross di Alajbegovic. Nel finale lo stesso attaccante francese ha anche colpito una traversa sprecando una grande occasione per far vincere la partita ai suoi.

Qualche ora prima, anche il Milan aveva pareggiato con il medesimo risultato a Reggio Emilia contro il Sassuolo: al vantaggio rossonero firmato da Rabiot ha replicato Odenthal per i padroni di casa.

In classifica, il Cagliari è quarto con 13 punti, seguito dal Milan a quota 12 e dalla Juve a 11.

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