In Sardegna la Juve "salva" un punto

La squadra di Pisacane è passata in vantaggio nel primo tempo grazie al solito Daniel Maldini, a segno per la quarta partita di fila. La risposta degli uomini di Spalletti è arrivata soltanto all'81', con Kolo Muani bravo a sfruttare un cross di Alajbegovic. Nel finale lo stesso attaccante francese ha anche colpito una traversa sprecando una grande occasione per far vincere la partita ai suoi.