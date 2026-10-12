A Lugano ora i conti tornano

La calma e le idee chiarissime di Mitell hanno invece, alla fine, avuto la meglio e hanno prodotto tre prestazioni importanti: quella che ha permesso di sbancare Losanna, quella - la migliore in assoluto - contro i Lions, e in ultimo quella che ha fruttato tre punti a Bienne. Non che i ticinesi non avessero fatto bene prima delle ultime fatiche, era tuttavia sempre mancato loro qualcosa. La tranquillità, la capacità di reagire a un episodio contrario, un pizzico di fortuna…

Il gioco, una quarta linea ruggente e, appunto, i guizzi di Innala (perché poi, puoi fare bene quanto vuoi, ma se le occasioni non le concretizzi i punti difficilmente li fai) hanno invece permesso a Fazzini e soci di innestare la marcia più alta. E alla classifica di cominciare ad avere il senso che molti si aspettavano.