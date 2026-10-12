Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata

Secondo la testimonianza, la donna si sarebbe affacciata nell’agenzia con numerosi capi d’abbigliamento in mano chiedendo un sacchetto e dicendosi disposta a pagarlo. Pochi istanti dopo sarebbe sopraggiunta una dipendente del negozio Jeans Shop, accusandola di aver sottratto la merce e invitandola a riportarla nel punto vendita.

La donna a quel punto avrebbe quindi tentato di allontanarsi, venendo però fermata da una coppia per essere accompagnata nel negozio a restituire la refurtiva. A quel punto, sempre secondo il racconto, la situazione è degenerata: la sospettata avrebbe dato in escandescenza, aggredendo verbalmente e fisicamente una delle persone intervenute, tentando di morderla e cercando di danneggiarne gli effetti personali.