Ruba i vestiti, scappa e dà di matto. Fermata
Attimi concitati, questo pomeriggio, in un negozio Jeans Shop.
BELLINZONA - Sono stati attimi decisamente concitati quelli che si sono consumati oggi pomeriggio, attorno alle 15, presso il Jeans Shop a Bellinzona.
Stando alle informazioni da noi raccolte, una donna è stata fermata dalla polizia in seguito a un furto di vestiti avvenuto nel negozio di abbigliamento in Viale Stazione. A raccontare quanto accaduto è una persona che si trovava in un’agenzia nelle vicinanze.
Secondo la testimonianza, la donna si sarebbe affacciata nell’agenzia con numerosi capi d’abbigliamento in mano chiedendo un sacchetto e dicendosi disposta a pagarlo. Pochi istanti dopo sarebbe sopraggiunta una dipendente del negozio Jeans Shop, accusandola di aver sottratto la merce e invitandola a riportarla nel punto vendita.
La donna a quel punto avrebbe quindi tentato di allontanarsi, venendo però fermata da una coppia per essere accompagnata nel negozio a restituire la refurtiva. A quel punto, sempre secondo il racconto, la situazione è degenerata: la sospettata avrebbe dato in escandescenza, aggredendo verbalmente e fisicamente una delle persone intervenute, tentando di morderla e cercando di danneggiarne gli effetti personali.
La sospettata, come se non bastasse, avrebbe quindi iniziato a sputare verso i presenti, rivolgendogli insulti e augurando loro di contrarre le più svariate malattie.
Sul posto è infine intervenuta la polizia. Anche durante l’intervento degli agenti, la donna avrebbe continuato a mostrarsi aggressiva.
Sempre secondo nostre informazioni, la vicenda si è fortunatamente conclusa senza feriti e con la refurtiva rientrata nelle mani del legittimo proprietario.
Contattata, la polizia conferma di aver ricevuto la segnalazione di un furto, avvenuto sul territorio di Bellinzona. Al vaglio - ci viene spiegato - vi è la posizione di una persona.