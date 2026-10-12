La sfida non è partire, ma voler tornare

Dopo gli interventi introduttivi del Consigliere di Stato Christian Vitta e del Municipale di Lugano Lorenzo Quadri, l’incontro ha approfondito la tematica del rapporto tra giovani, lavoro e attrattività territoriale, ragionando sui fattori che rendono un territorio attrattivo per vivere, lavorare e costruire un progetto di vita.

Questo è stato fatto dapprima grazie a un approfondimento di Barbara Antonioli Mantegazzini (Responsabile del Centro competenze ricerca sociale CReS della SUPSI) e a un’analisi statistica incentrata su Lugano di Lorenzo Barisone (Statistics and Data Innovation Manager della Città di Lugano) e, in seguito, con l’intervento di Riccardo Trezzi (fondatore di una società di consulenza macroeconomica). In un mercato del lavoro sempre più internazionale, la mobilità dei giovani e dei professionisti è una dinamica che interessa non solo il Ticino e la Città di Lugano, ma tutta la Svizzera e, più in generale, l’Europa.