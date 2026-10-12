Samuel Flury lascerà la direzione amministrativa dell’OSI

Flury è entrato in OSI nel maggio 2019 come Responsabile Operazioni e Finanza. Nello stesso anno è stato nominato Vicedirettore, ampliando progressivamente le sue responsabilità nella gestione dell’istituzione. Dal 2022, insieme a Barbara Widmer, ha assunto ad interim la direzione dell’Orchestra secondo un modello di guida duale, formalizzato nel settembre 2023 con la nomina dei due alla co-direzione: Flury come Direttore amministrativo e Widmer come Direttrice artistica.