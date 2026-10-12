Enrico Nigiotti porta il suo "Maledetti Innamorati Tour" a Lugano

Il 2026 è stato un anno ricco di traguardi per Nigiotti: tra i momenti più significativi, la partecipazione al Festival di Sanremo, la pubblicazione dell’album e un tour estivo con oltre 25 date in Italia, che ha raccolto entusiasmo e una partecipazione sempre crescente.

I biglietti per il concerto sono disponibili online dalle ore 14 di oggi, lunedì 12 ottobre. Prevendita disponibile su Biglietteria.ch.