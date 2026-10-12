Enrico Nigiotti porta il suo "Maledetti Innamorati Tour" a Lugano
Appuntamento il 20 maggio 2027 al Palazzo dei Congressi
LUGANO - Il cantautore toscano Enrico Nigiotti si esibirà il prossimo 20 maggio 2027 al Palazzo dei Congressi di Lugano, in occasione del "Maledetti Innamorati Tour". L’annuncio arriva dopo il tutto esaurito registrato al Modigliani Forum di Livorno e i buoni riscontri del tour estivo 2026: la data di Lugano si aggiunge a 15 nuovi appuntamenti appena annunciati, oltre alle due tappe già previste a Roma e Assago, entrambe già sold out.
Nigiotti porterà dal vivo i brani più amati del proprio repertorio e le canzoni dell’album "Maledetti Innamorati", esplorando storie ed emozioni attraverso una scrittura diretta. Secondo gli organizzatori, la sua interpretazione è capace di raggiungere il pubblico con intensità, raccontando con sensibilità le sfumature dell’amore.
Il 2026 è stato un anno ricco di traguardi per Nigiotti: tra i momenti più significativi, la partecipazione al Festival di Sanremo, la pubblicazione dell’album e un tour estivo con oltre 25 date in Italia, che ha raccolto entusiasmo e una partecipazione sempre crescente.
I biglietti per il concerto sono disponibili online dalle ore 14 di oggi, lunedì 12 ottobre. Prevendita disponibile su Biglietteria.ch.