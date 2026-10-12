Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio

La casetta dispone di una cucina attrezzata, una zona soggiorno dedicata al tempo libero e servizi essenziali pensati per garantire un soggiorno pratico e piacevole. È prenotabile durante tutto l’anno e può essere abbinata alla vicina Colonia Stella Alpina, ampliando così la capacità ricettiva per gruppi più numerosi.

La ristrutturazione e l’apertura della Piccola Stella rientrano nel progetto di rilancio della Fondazione Stella Alpina, che gestisce anche la colonia adiacente da 46 posti letto. Il nuovo Consiglio, in carica da inizio anno, ha portato nuove energie e competenze per rafforzare il ruolo della struttura nella vita associativa ed educativa della regione. Le priorità riguardano il miglioramento della logistica, l’organizzazione interna e la comunicazione, così da rendere la Stella Alpina più visibile e accessibile tutto l’anno.