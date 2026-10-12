Torna a splendere la Piccola Stella in Valle di Blenio
La storica casetta torna ad accogliere ospiti con spazi rinnovati e una rete di attività per ogni stagione.
La storica casetta torna ad accogliere ospiti con spazi rinnovati e una rete di attività per ogni stagione.
CAMPERIO-OLIVONE - La casetta Piccola Stella, situata a 1243 metri di altitudine nell’alta Valle di Blenio, apre ufficialmente le sue porte al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione che ne ha valorizzato gli spazi interni. Raccolta e accogliente, rappresenta una soluzione ideale per famiglie o piccoli gruppi fino a dodici persone che desiderano vivere un soggiorno immerso nella natura alpina, in un ambiente semplice, curato e funzionale.
Inserita in un paesaggio ampio e suggestivo, la Piccola Stella è il punto di partenza privilegiato per giri in mountainbike oppure per esplorare la rete di sentieri che attraversa boschi, alpeggi e aree di grande interesse naturalistico. Anche in inverno la posizione si rivela strategica: le vicine stazioni sciistiche di Campo Blenio e Nara offrono numerose opportunità per gli sport sulla neve, mentre il centro nordico di Campra attira appassionati di sci di fondo. L’area che si estende verso il Lucomagno regala inoltre scenari ideali per suggestive ciaspolate in sicurezza.
La casetta dispone di una cucina attrezzata, una zona soggiorno dedicata al tempo libero e servizi essenziali pensati per garantire un soggiorno pratico e piacevole. È prenotabile durante tutto l’anno e può essere abbinata alla vicina Colonia Stella Alpina, ampliando così la capacità ricettiva per gruppi più numerosi.
La ristrutturazione e l’apertura della Piccola Stella rientrano nel progetto di rilancio della Fondazione Stella Alpina, che gestisce anche la colonia adiacente da 46 posti letto. Il nuovo Consiglio, in carica da inizio anno, ha portato nuove energie e competenze per rafforzare il ruolo della struttura nella vita associativa ed educativa della regione. Le priorità riguardano il miglioramento della logistica, l’organizzazione interna e la comunicazione, così da rendere la Stella Alpina più visibile e accessibile tutto l’anno.
Un elemento chiave della strategia è il rafforzamento delle collaborazioni con le realtà locali. La Fondazione sta sviluppando una rete di partner nei settori culturale, sportivo, educativo e turistico, per proporre attività e pacchetti esperienziali che valorizzino la ricchezza della Valle di Blenio. Una sinergia che offre un valore aggiunto a gruppi, associazioni e scuole che scelgono la Stella Alpina per i propri soggiorni.
Il team della Stella Alpina accompagna gli organizzatori dalla definizione del programma fino alla gestione degli aspetti pratici, garantendo un’accoglienza professionale e personalizzata, adatta alle esigenze di bambini, giovani, adulti, monitori e staff.
Per informazioni, disponibilità e modalità di prenotazione è possibile scrivere a info@fondazione- stella-alpina.ch, consultare il sito www.fondazione-stella-alpina.ch, oppure contattare il numero 079 240 14 04.