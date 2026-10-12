Troppi atti nei cassetti, ecco la proposta per svuotarli

BELLINZONA - Di atti pendenti in Gran Consiglio ce ne sono parecchie centinaia. L'ultima volta che ci siamo messi a contarli ─ era la fine dello scorso mese di gennaio ─ nei "cassetti" ne abbiamo trovati 744, tra interrogazioni, interpellanze, mozioni, iniziative di vario tipo e altro ancora. Alcuni dei quali erano fermi da oltre vent'anni. Cifre che tracciavano una radiografia che, nei contorni, è tuttora fedele e che oggi vengono riprese da un'iniziativa parlamentare che, in estrema sintesi, chiede «più chiarezza e meno dispersione» nel depositare gli atti parlamentari.