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TRESA

Una sfida per il dopo-Marchesi

Depositate due candidature per la carica di Sindaco: se non ci saranno ritiri, si voterà il 6 dicembre
Una sfida per il dopo-Marchesi
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Chi prenderà il posto di Piero Marchesi?
Fonte Comune di Tresa
elaborata da Redazione
Una sfida per il dopo-Marchesi
Depositate due candidature per la carica di Sindaco: se non ci saranno ritiri, si voterà il 6 dicembre

TRESA - Saranno due i candidati a contendersi la carica di Sindaco di Tresa alle prossime elezioni comunali. Lo comunica il Municipio, informando che entro il termine fissato alle ore 18 di lunedì 12 ottobre sono state depositate due liste.

La prima candidatura arriva dal Gruppo Per Tresa, che propone il signor Massimo Tavoli alla carica di Sindaco, sostenuto da 40 firme di proponenti. La seconda lista è stata presentata dal PLR Tresa, con la candidatura della signora Margherita Manzini, accompagnata da 48 firme.

Le candidature depositate non sono ancora definitive: eventuali ritiri potranno essere comunicati fino alle 18.00 di lunedì 19 ottobre. Dopo tale termine, in assenza di rinunce, i nominativi diventeranno ufficiali.

L’elezione straordinaria si rende necessaria dopo il passaggio di Piero Marchesi in Consiglio di Stato. Il Municipio è stato completato con il subentro di Mauro Zoccatelli quale municipale; ora, con le candidature presentate, prende avvio ufficialmente il processo per nominare il nuovo sindaco di Tresa.

Il Municipio procederà quindi al sorteggio del numero d’ordine da attribuire alle liste e pubblicherà ufficialmente le candidature. Gli aventi diritto di voto saranno chiamati alle urne domenica 6 dicembre per eleggere il nuovo sindaco.

Il Municipio accoglie con soddisfazione la presentazione di due candidature, sottolineando «la partecipazione democratica e l’impegno dei gruppi politici locali nella vita istituzionale del Comune».

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