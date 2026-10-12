Swiss Medical Network si allea con Phoenix Pharma
Le farmacie ticinesi Benu entreranno così a far parte della Rete Sant'Anna
FRIBURGO - La società friburghese Aevis, attiva nel settore alberghiero e ospedaliero, ha annunciato oggi che la sua controllata Swiss Medical Network ha stretto un'alleanza con Phoenix Pharma Switzerland, con sede in Ticino. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.
Le farmacie ticinesi Benu entreranno così a far parte della Rete Sant'Anna di Swiss Medical Network, attiva in Ticino dal gennaio 2025, si legge in una nota.
Gli assicurati ticinesi con il modello Viva potranno rivolgersi a una farmacia Benu per una prima consulenza, prestazioni di prevenzione, vaccinazioni o programmi di disassuefazione dal fumo, in coordinamento con il proprio medico di famiglia. Aevis precisa tuttavia che il medico di famiglia rimane il punto di riferimento nel percorso di cura.