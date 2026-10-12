Vent'anni dopo, le detenute hanno di nuovo uno spazio solo per loro

Ma tempi e fenomeni «vanno e vengono» e, nella sua ciclicità, il numero di detenute è tornato negli ultimi anni ad aumentare. E non solo in Ticino. «Tocca tutta la Svizzera» e quindi tutti i concordati di esecuzione. Così, bocciata l'ipotesi di "riesumare" il Naravazz di Torricella-Taverne ─ in disuso dal 2013 e che, come ricordato dalla direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, avrebbe avuto costi molto elevati e lunghi tempi d'attesa ─ si è giunti alla soluzione che oggi è realtà.

Nove posti già occupati

Finora ─ perché la nuova sezione è già operativa e i trasferimenti hanno preso il via negli scorsi giorni ─ le detenute erano collocate presso il carcere giudiziario della Farera (o, nel caso di pene di maggiore durata, fuori Cantone) in un regime carcerario più severo. Quindi meno ore al di fuori delle celle, meno opportunità di formazione e di lavoro e meno spazio. Per dirla ancora una volta con i numeri e chiarire quale sia la differenza, «in Farera beneficiavano da due a sei ore fuori cella al giorno», ha spiegato il direttore delle Strutture carcerarie cantonali Stefano Laffranchini, mentre «nei nuovi spazi il tempo fuori cella è di oltre 13 ore».