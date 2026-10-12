"La vita in un minuto", otto sguardi sul mondo

I protagonisti sono giovani inseriti nel Pretirocinio di integrazione (PTI), coinvolti in un percorso di storytelling autobiografico e produzione audiovisiva. Attraverso scrittura, registrazione e montaggio, ciascuno ha trasformato esperienze, ricordi e punti di vista in un cortometraggio personale della durata di circa un minuto. Insieme, hanno anche realizzato un podcast in tre episodi, intitolato "La vita: ieri, oggi, domani", dove le loro voci si incontrano e si intrecciano, offrendo uno spazio di ascolto e dialogo.