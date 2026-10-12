Caso Gobbi: fughe di notizie, altri due episodi sotto la lente

Il primo episodio risale all’aprile del 2018. Un assicuratore avrebbe inviato al comandante una fotografia di un’auto della polizia, chiedendo a chi fosse intestata la targa protetta. L’agente avrebbe consultato la banca dati di servizio, scoprendo che il veicolo era in uso proprio al comandante, e avrebbe comunicato l’informazione all’amico.