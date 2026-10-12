El-Niño “Godzilla”: così potrebbe influenzare il nostro inverno

È quanto ha spiegato l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) giovedì scorso, nel suo rapporto climatico globale mensile. Per quanto riguarda l'inverno svizzero, però, non è possibile formulare previsioni affidabili sulla base di questi dati. Lo sottolinea il meteorologo Peter Wick, interpellato da 20 Minuten.

Determinante per la Svizzera: la posizione delle grandi aree di alta e bassa pressione

«Nel Pacifico tropicale si sta attualmente sviluppando un evento El Niño eccezionalmente forte, forse addirittura uno dei più forti dall'inizio delle osservazioni sistematiche», afferma Wick. Dal punto di vista meteorologico, il fenomeno è «naturalmente molto interessante» e potrebbe avere importanti ripercussioni a livello mondiale. «Ma dedurre da ciò che in Svizzera avremo un inverno particolarmente freddo, ricco di neve o, al contrario, estremamente mite, sarebbe pura speculazione.»