Osteoporosi, un allarme silenzioso
In Svizzera, migliaia di donne convivono senza cure adeguate, mentre la prevenzione resta insufficiente
In Svizzera, migliaia di donne convivono senza cure adeguate, mentre la prevenzione resta insufficiente
ZURIGO - La malattia reumatica delle ossa, l’osteoporosi, secondo la Lega svizzera contro il reumatismo spesso non viene riconosciuta e non viene trattata in modo adeguato in Svizzera. Secondo la International Osteoporosis Foundation (IOF), nel nostro Paese circa 684’000 donne colpite non ricevono alcun trattamento.
Non si conosce ancora l’entità della sottoassistenza tra gli uomini, rileva la Lega svizzera contro il reumatismo in occasione della Giornata mondiale del reumatismo di lunedì. La Lega svizzera contro il reumatismo vuole ora rafforzare la consapevolezza per la salute delle ossa con la prima campagna nazionale sull’osteoporosi e spingere le persone, grazie al nuovo Osteoporose-Risiko-Check, a confrontarsi precocemente con la salute delle proprie ossa.
A partire dai 50 anni, secondo il comunicato stampa, una donna su due e un uomo su cinque subisce nel corso della vita una frattura ossea a causa dell’osteoporosi. La malattia si sviluppa spesso nel corso di anni senza sintomi.
La Lega svizzera contro il reumatismo rileva che anche dopo una frattura ossea spesso non viene effettuato un accertamento mirato. Questa lacuna nell’assistenza porta alla comparsa di fratture evitabili.
In Svizzera finora manca una sensibilizzazione su larga scala. La campagna, con gli slogan "Nessun mondo è abbastanza imbottito per ossa fragili" oppure "Nessun mondo è abbastanza morbido per ossa fragili", punta sulla vicinanza alla vita quotidiana invece che su immagini mediche. L’invito a valutare precocemente la salute delle ossa vuole incoraggiare a confrontarsi prima con la propria salute ossea e con i possibili fattori di rischio.