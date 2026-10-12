Osteoporosi, un allarme silenzioso

In Svizzera finora manca una sensibilizzazione su larga scala. La campagna, con gli slogan "Nessun mondo è abbastanza imbottito per ossa fragili" oppure "Nessun mondo è abbastanza morbido per ossa fragili", punta sulla vicinanza alla vita quotidiana invece che su immagini mediche. L’invito a valutare precocemente la salute delle ossa vuole incoraggiare a confrontarsi prima con la propria salute ossea e con i possibili fattori di rischio.