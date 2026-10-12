Sempre meno bambini alle elementari, università verso il boom di iscrizioni

Il calo delle nascite si farà sentire nelle scuole.

Dopo anni di crescita sostenuta, il numero di alunni delle elementari è destinato a diminuire. La causa principale è la flessione delle nascite registrata a partire dal 2022. Secondo l'UST, la diminuzione degli iscritti inizierà a manifestarsi dal 2029 e proseguirà fino al 2035. Anche nelle scuole secondarie di primo grado è prevista un'inversione di tendenza, con un calo degli allievi a partire dal 2033.