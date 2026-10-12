Velo islamico a scuola, la Svizzera si divide

A raccontare questa tensione è Vera Çelik, 20 anni, prima consigliera comunale di Zurigo a indossare il velo. Eletta nelle file del Partito Socialista, la futura ostetrica sostiene che la scelta di portarlo non le abbia semplificato la vita. «Decisamente no», spiega, riferendosi alle difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego e alle ostilità subite, fino agli insulti ricevuti per strada.

Per Çelik, la libertà di decidere come vestirsi deve valere anche a scuola. «È un luogo di diversità. E la diversità è una cosa buona», afferma. La giovane politica teme inoltre che eventuali divieti possano estendersi in futuro ad altre istituzioni pubbliche, come ospedali e parlamenti.