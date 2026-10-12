Migliaia di decolli e atterraggi oltre i limiti (e ora il trucco per aggirarli)

Oltre 8mila movimenti contro i 3mila consentiti

L'eliporto di Gsteigwiler può registrare al massimo 3mila movimenti all'anno, considerando separatamente ogni decollo e atterraggio. Secondo i calcoli di un gruppo di residenti, che ha analizzato i dati della piattaforma Flightradar, nel 2025 i movimenti sarebbero stati circa 8.100: oltre 5mila in più rispetto al limite.

L'UFAC, interpellato dal quotidiano romando, ha confermato di essere giunto a conclusioni analoghe, senza tuttavia fornire cifre precise. Ma non è tutto. L'autorità federale ha inoltre aperto un procedimento penale amministrativo nei confronti del responsabile dell'eliporto, dipendente di Swiss Helicopter, sospettato di aver trasmesso dati falsi alla Confederazione.