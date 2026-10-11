Mille persone alla manifestazione non autorizzata

Questa volta gli organizzatori avevano annunciato di voler evitare una "manifestazione conflittuale". A tal fine hanno puntato su un approccio decentralizzato con diversi punti di ritrovo. Il maggior numero di persone si è radunato nel pomeriggio al Rosengarten, un luogo di ritrovo molto frequentato da famiglie e turisti.

Da lì i manifestanti si sono diretti attraverso i quartieri periferici verso la Reitschule. Erano scortati da numerose forze di polizia, provenienti anche da altri cantoni. Con annunci all'altoparlante, la polizia ha chiarito che non avrebbe consentito alcun altro percorso.