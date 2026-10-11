Più semafori, più code: e il Ticino ne sa già qualcosa

Semafori per regolare gli accessi

Dopo la bocciatura popolare dell'ampliamento delle autostrade nel 2024, l'USTRA cerca soluzioni per ridurre gli ingorghi senza costruire nuove corsie. Una delle misure allo studio è la cosiddetta dosatura delle rampe: semafori installati agli accessi autostradali che regolano l'ingresso dei veicoli, permettendo un'immissione scaglionata per prevenire rallentamenti e incidenti.

In Svizzera sono già operativi 15 impianti di questo tipo. Ora l'USTRA sta esaminando oltre 120 nuove ubicazioni, concentrate soprattutto nelle regioni di Zurigo e Basilea e nella Svizzera romanda.