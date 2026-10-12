"Bibitoni" sempre più cari e... desiderati
Il prezzo delle proteine in polvere continua a salire: per le Whey siamo nell'ordine dei 55 franchi al chilo.
L'aumento della massa muscolare richiede impegno, disciplina e duro lavoro. E, a quanto pare, anche un portafoglio sempre più gonfio. Le proteine in polvere Whey*, infatti, costano decisamente di più rispetto a pochi mesi fa.
Questo settembre un chilo costava in media 54,84 franchi. Si tratta di un aumento di poco inferiore al 12% rispetto a gennaio 2026. Nel 2025 il prezzo medio di vendita era ancora di circa 46 franchi al chilo.
L'aumento dei prezzi non sembra preoccupare gli appassionati fitness: a settembre, nove polveri su dieci acquistate su Galaxus - spiega il rivenditore online - derivavano dal siero di latte (Whey). E nell'agosto del 2026 sono state vendute più confezioni che mai: un nuovo record di vendite online.
Whey: pochissimo spazio alle alternative
Le proteine in polvere vegetali a base di piselli, riso, canapa o soia costano oggi circa il 40% in meno rispetto al siero di latte Whey (rispettivamente circa 33 franchi contro 54,84 franchi). Un'inversione di tendenza se si pensa che, fino a pochi anni fa, alcune polveri proteiche vegetali costavano addirittura il doppio. Ciononostante, insieme rappresentano solo il 3,2% delle vendite. La stragrande maggioranza continua infatti ad optare per le Whey.
Dopo il siero di latte, riferisce Galaxus, il prodotto più acquistato dalla clientela è la miscela proteica (4%), seguita dalla caseina (3%). La caseina costa attualmente 44,50 franchi al chilo, circa il 19% in meno rispetto al siero di latte. Le polveri multiproteiche, invece, costano quasi quanto il siero di latte.
Perché aumentano i prezzi del siero di latte?
Martina Tatavitto, responsabile presso Galaxus dell'assortimento di proteine in polvere, ha chiesto direttamente ai produttori e ai fornitori quali siano i fattori che determinano l'aumento dei prezzi. Le ragioni principali sono le seguenti tre.
Aumento della domanda: «Come dimostrano anche i nostri dati, sempre più persone ricorrono alle proteine in polvere, sia per aumentare la massa muscolare, sia per controllare il peso, sia come pratica fonte proteica nella vita quotidiana. Questo pubblico più ampio sta facendo aumentare sensibilmente la domanda di prodotti a base di siero di latte», segnala Tatavitto.
Offerta limitata: «L'offerta non riesce più a stare al passo con questa evoluzione. I caseifici e i produttori stanno raggiungendo i limiti della loro capacità produttiva. Le proteine del siero di latte, un sottoprodotto della produzione del formaggio, stanno diventando sempre più scarse», viene aggiunto.
Costi più elevati: «L'aumento dei costi del latte, dell'energia e degli imballaggi si riflette ora direttamente sui prezzi di produzione. I produttori fanno ricadere questi costi aggiuntivi sempre più sulla clientela».
Tatavitto prevede che i prezzi rimangano elevati o continuino a salire.
È possibile risparmiare, ma...
La scelta della proteina in polvere più adatta varia da persona a persona e dipende dall'obiettivo che si vuole raggiungere, afferma l'esperta. «Chi vuole risparmiare potrebbe provare la caseina o le proteine in polvere vegetali: costano fino al 40% in meno rispetto al siero di latte. È importante, tuttavia, prestare attenzione al contenuto proteico per porzione, che varia a seconda del prodotto». Bisogna però sempre provare per capire cosa il proprio corpo tollera bene.
Una cosa è certa: senza un allenamento adeguato e un'alimentazione equilibrata, nemmeno le proteine in polvere più costose e sofisticate del mondo possono fare miracoli.
*Le proteine in polvere forniscono proteine, necessarie per i muscoli e la rigenerazione, in forma concentrata. Sono molto apprezzate soprattutto da chi pratica sport. Le varianti principali: proteine Whey (ricavate dal siero di latte, vengono assorbite rapidamente dall'organismo), caseina (anch'essa derivata dal latte, viene digerita lentamente dall'organismo ed è quindi indicata la sera o durante la notte), multiproteica (miscela di diverse fonti) e proteine vegetali in polvere (ad esempio ricavate da piselli, riso, canapa o soia, solitamente combinate per ottenere un profilo aminoacidico completo).