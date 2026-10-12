Allo zoo è nato un gorilla

BASILEA - Allo zoo di Basilea è nato alla fine di settembre un gorilla di pianura occidentale maschio chiamato Xola. La madre è Makala, di undici anni, mentre il padre è il maschio dominante di 14 anni Yeba, che la scorsa estate aveva morso mortalmente un cucciolo, e aggredito un altro gorilla, poi soppresso per le ferite inflittegli da Yeba.