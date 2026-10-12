Allo zoo è nato un gorilla
La nascita di Xola giunge dopo un periodo difficile del gruppo di primati: il padre del piccolo aveva ucciso con un morso accidentale il suo primo cucciolo
La nascita di Xola giunge dopo un periodo difficile del gruppo di primati: il padre del piccolo aveva ucciso con un morso accidentale il suo primo cucciolo
BASILEA - Allo zoo di Basilea è nato alla fine di settembre un gorilla di pianura occidentale maschio chiamato Xola. La madre è Makala, di undici anni, mentre il padre è il maschio dominante di 14 anni Yeba, che la scorsa estate aveva morso mortalmente un cucciolo, e aggredito un altro gorilla, poi soppresso per le ferite inflittegli da Yeba.
Makala si prende cura con grande attenzione del suo primo cucciolo nato il 24 settembre, giornata mondiale dei gorilla, e lo tiene stretto al petto, ha comunicato oggi lo zoo di Basilea.
La nascita di Xola giunge dopo un periodo difficile del gruppo di gorilla dello zoo di Basilea: lo scorso luglio Yeba aveva ucciso con un morso accidentale al torace il suo primo cucciolo - una femmina di quattro giorni - avuto con Joas (37anni) durante scontri verificatisi con quest'ultima. Il giorno prima era stato necessario sopprimere il maschio di 11 anni Mobali in seguito a un'aggressione subita da Yeba, che lo aveva morso nella zona genitale.
Finora le interazioni sociali all'interno del gruppo di gorilla si svolgono senza problemi, assicura lo zoo. Per il momento la madre mantiene le distanze dagli altri membri del gruppo e si ritira in un luogo tranquillo quando la loro curiosità diventa eccessiva. In particolare, la femmina di sette anni Qaziba manifesta un vivo interesse per Xola: si avvicina con cautela al cucciolo e lo accarezza delicatamente.
Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), i gorilla di pianura occidentali sono considerati a rischio di estinzione. Questi animali sono minacciati soprattutto dalla caccia e dalla distruzione del loro habitat.