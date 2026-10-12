Credevano di trasportare cellulari, ma erano 16 kg di cannabis: arrestati due svizzeri
I due giovani, di 18 e 19 anni, sarebbero stati reclutati su Snapchat con la promessa di 8'000 franchi. Uno di loro è ancora detenuto in Thailandia.
LOSANNA/PHUKET - Due giovani uomini del Canton Vaud sono stati arrestati alla fine di luglio in Thailandia con 16 chilogrammi di cannabis nel bagaglio. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato lunedì una corrispondente notizia della televisione della Svizzera romanda RTS. Uno dei due si trova ancora in detenzione.
I due svizzeri, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati all'aeroporto di Phuket, nel sud della Thailandia. Secondo quanto riferito domenica da RTS sarebbero stati reclutati tramite Snapchat e avrebbero creduto di trasportare telefoni cellulari. In cambio, era stato loro promesso un compenso di 8'000 franchi e un viaggio a spese dei mandanti.
Uno dei due ha potuto lasciare rapidamente la Thailandia dopo il pagamento di una multa. L'altro è ancora in attesa del processo, che dovrebbe iniziare a breve.
L'ambasciata svizzera a Bangkok è in contatto con le autorità competenti e fornisce assistenza consolare, ha comunicato il DFAE all'agenzia di stampa Keystone-SDA.