Credevano di trasportare cellulari, ma erano 16 kg di cannabis: arrestati due svizzeri

I due svizzeri, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati all'aeroporto di Phuket, nel sud della Thailandia. Secondo quanto riferito domenica da RTS sarebbero stati reclutati tramite Snapchat e avrebbero creduto di trasportare telefoni cellulari. In cambio, era stato loro promesso un compenso di 8'000 franchi e un viaggio a spese dei mandanti.