Vendita della casa, l'allarme valutazioni: «Manca trasparenza»

Sul ruolo della concorrenza tra agenti immobiliari, Choffat è netto: «Più bassa è la provvigione media, più forte è la concorrenza. Nei mercati con concorrenza più forte, le valutazioni degli agenti immobiliari sono più vicine tra loro. Nei mercati meno intensivi sotto il profilo della concorrenza, divergono invece molto più fortemente.» La spiegazione più probabile, aggiunge, è di natura economica. «Per un agente immobiliare che in una regione gestisce comunque moltissimi mandati può essere una strategia razionale valutare leggermente troppo basso un immobile», sostiene. «Se il mandato viene acquisito, così si può garantire una vendita rapida e limitare il carico di lavoro. Non è disonestà, ma un'ottimizzazione individuale in un mercato che non punisce un simile comportamento».