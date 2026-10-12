Nuovi camion pesanti, uno su quattro è elettrico

È però l'elettrificazione a guadagnare terreno. La quota di veicoli puramente elettrici tra i veicoli commerciali pesanti da 16 tonnellate in su ha raggiunto il 27,4% alla fine di settembre. In totale sono stati immatricolati 847 camion con la spina. Nel comparto tra 3,5 e 16 tonnellate la quota è addirittura del 40,8%.

"L'elettrificazione del mercato dei veicoli commerciali sta visibilmente guadagnando velocità e importanza", commenta il direttore di Auto-Svizzera Thomas Rücker, citato in un comunicato. "Molte aziende trovano oggi veicoli elettrici adatti per un numero sempre maggiore di compiti di trasporto: questo si riflette sempre più anche nelle nuove immatricolazioni. La decisione del parlamento federale a favore della certezza degli investimenti nella tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni crea inoltre la necessaria sicurezza per gli investimenti affinché questa tendenza continui."