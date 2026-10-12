Nuovi camion pesanti, uno su quattro è elettrico
La diffusione dei camion elettrici è sostenuta anche dalla recente decisione parlamentare che rafforza la sicurezza degli investimenti nel settore.
BERNA - Oltre un quarto dei camion pesanti immatricolati in Svizzera è già a trazione puramente elettrica: è quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera relativi ai primi nove mesi del 2026.
In generale il mercato dei veicoli commerciali presenta una sostanziale stabilità: da gennaio a fine settembre sono stati immatricolati 28'431 veicoli leggeri e pesanti per merci e persone, con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I furgoni segnano +0,8% a 20'741, i veicoli per il trasporto di persone (camper, minibus, pullman a autobus) mettono a referto +2,2% a 4596, mentre per i mezzi più pesanti si osserva un calo dello 0,4% a 3094: nel dettaglio, mentre la categoria di peso da 16 a 32 tonnellate segna +2,8%, il segmento fra 3,5 e 16 tonnellate arretra del 12,0%.
È però l'elettrificazione a guadagnare terreno. La quota di veicoli puramente elettrici tra i veicoli commerciali pesanti da 16 tonnellate in su ha raggiunto il 27,4% alla fine di settembre. In totale sono stati immatricolati 847 camion con la spina. Nel comparto tra 3,5 e 16 tonnellate la quota è addirittura del 40,8%.
"L'elettrificazione del mercato dei veicoli commerciali sta visibilmente guadagnando velocità e importanza", commenta il direttore di Auto-Svizzera Thomas Rücker, citato in un comunicato. "Molte aziende trovano oggi veicoli elettrici adatti per un numero sempre maggiore di compiti di trasporto: questo si riflette sempre più anche nelle nuove immatricolazioni. La decisione del parlamento federale a favore della certezza degli investimenti nella tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni crea inoltre la necessaria sicurezza per gli investimenti affinché questa tendenza continui."