Ultima puntata al Casinò Admiral: chiude la poker room

Quindici collaboratori da ricollocare

Con la chiusura si apre la questione del futuro dei 15 collaboratori della poker room. «La notizia è stata comunicata a settembre, prima alla commissione del personale e poi ai diretti interessati», racconta Ruiu. ACE Swiss Holding, consorella di Novomatic, ha previsto la possibilità di ricollocarli in altri settori dell’azienda, offrire percorsi di formazione e riqualificazione oppure trasferirli in un’altra casa da gioco del gruppo. «Un’altra azienda avrebbe potuto chiudere il reparto e lasciare tutti a casa. In questo caso, invece, la nostra si è dimostrata davvero un’azienda eccezionale, prevedendo soluzioni per tutti», sottolinea.



La riapertura di Campione non è la causa

La riapertura del Casinò di Campione d'Italia potrebbe far pensare a una concorrenza diventata sempre più spietata. Un'ipotesi che Ruiu tuttavia esclude: «La sala poker era stata aperta per colmare un vuoto venutosi a creare con il fallimento della società della casa da gioco. Abbiamo sostanzialmente risposto a una richiesta del mercato». A pesare, spiega, sarebbero piuttosto «la tassazione sul gioco, che in Svizzera è tra le più alte riducendo di conseguenza un margine di guadagno già di per sé contenuto, e il costo del personale».