BODIO
Caccia al biglietto 238 rosso della riffa di Bodio
Avete controllato bene le vostre tasche? C'è un premio che aspetta ancora il suo fortunato vincitore. E il tempo stringe...
TiPress
Fonte Red
Caccia al biglietto 238 rosso della riffa di Bodio
Avete controllato bene le vostre tasche? C'è un premio che aspetta ancora il suo fortunato vincitore. E il tempo stringe...
BODIO - Chi ha il biglietto rosso numero 238? È questo il numero vincente della riffa organizzata in occasione della Festa d'Autunno di Bodio. L'estrazione si è svolta sabato 10 ottobre, ma il fortunato possessore del biglietto non si è ancora fatto avanti.
Chi ha partecipato alla festa farebbe quindi bene a controllare tasche, portafogli e cassetti.
C'è tempo fino al 27 ottobre 2026 per reclamare il premio. Per ritirarlo è sufficiente telefonare al numero 076 561 01 00.
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